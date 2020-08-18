參選決策委員 黃捷、林于凱：要為動盪的時力做些什麼

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
時代力量高雄市議員林于凱。圖／本報資料照片
時代力量高雄市議員林于凱。圖／本報資料照片

時代力量兩位高雄市議員林于凱、黃捷都決定參選任期只有半年的時力決策委員補選，他們的出發點都是要在時力動盪風雨的時候為時力做些什麼，讓時力撐過去，以開啟新的局面。

黃捷在臉書表示，前陣子面對時力風波時，的確對黨內的組織文化感到灰心，但既然決定留下，就必須正視這些積習、回應這股改革聲浪，因此她願奮力一搏，嘗試投入其中，才有機會創造改變。

黃捷表示，此次改選的任期僅有短短半年，正是調整組織、改變黨內文化的試煉期，撐過去，時力才能開啟新的局面，若沒成功，時力終究可能走向分崩離析、底氣潰散的結局。

林于凱晚間在臉書談這次參選決策委員補選，強調他能夠在2018年高雄市議員選舉時於三民區獲得1萬5956票，靠的不只是自己，更多是來自時代力量的賦予；對於時代力量，這個提供他養分，讓他能夠在市議員角色去實踐對於家鄉的想望的起點，最近有一些動盪。他思考的是，能不能在這個時候，為這個黨做一些什麼？

林表示，這個黨，雖然說大不大，但珍貴的是，有很多第一線的政治工作者，在各地為了黨的共同價值努力著。他相信，只要願意扎實動手來深化台灣民主的眾志信念還在，那麼，時代力量就會在。

時代力量高雄市議員黃捷。圖／本報資料照片
時代力量高雄市議員黃捷。圖／本報資料照片

時代力量 黃捷 高雄市

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