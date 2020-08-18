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遭爆座車違停醫院前、警到場不理 國民黨立委萬美玲致歉了

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
網友指擋在醫院急診前的車輛上，貼有立委萬美玲的出入證。圖／翻攝自爆料公社
網友指擋在醫院急診前的車輛上，貼有立委萬美玲的出入證。圖／翻攝自爆料公社

網友今爆料，有車輛在桃園天晟醫院急診前違停，就連警察到場也不開單，怒轟身為立委卻「公然違規停車」。被質疑的國民黨立委萬美玲今回應，司機確實違停，她鄭重道歉，但與病患家屬起衝突者，另有其人。

萬美玲指出，下午她參加一場在天晟醫院舉辦的重要會議，因立法院事務繁忙，匆忙趕到已是3點45分，當時醫院門口已停滿車輛，他們在稍遠處下車，並叮囑司機15分鐘後再繞回來接他們上車。

萬美玲說，司機繞了2圈回來後便停在紅磚道上滑手機，這是一個她不允許且錯誤的行為，「團隊的行為我概括承受，鄭重的向大家道歉。」

但萬美玲說，網友爆料的照片中，影射她的車輛是並排停車，這是看圖說故事。會議結束她步出會場，找不到車，是由助理打電話給司機，司機才準備開過來接，因天晟醫院門口停滿車輛，所以她是快步在紅燈車陣中上車的。

外傳有違停車輛司機擋住病患就醫通路，並與家屬起衝突一事，萬美玲澄清，並非她的司機所為，而是另有其人，希望他能出面對自己的行為負責，勇於認錯，盡速出面道歉。她已與議長前往中壢分局調出錄影帶，希望盡快還原事實真相，並再次為司機的違停深深致歉。

違停 爆料公社

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