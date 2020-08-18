請辭北畜總座導火線曝光 姚量議：期待柯文哲做事而非權謀

台北畜產公司董事長葉文忠、總經理姚量議今天雙雙請辭，拋下人事震撼彈，姚量議更在臉書說重話，指自己「不願意繼續留下，成為魔鬼的一份子」。姚量議出身雞農家庭，是少數業界出身的總經理，更被外界視為台北市長柯文哲愛將，他語重心長表示，當初回鍋是希望落實改革，人民期待柯文哲做事情，而不是權謀，請辭導火線是改革態度不同。

姚量議為彰化縣線西鄉雞農第二代，滿口「雞經」，除了接掌家業以外，也長年活躍於社會運動，2017年以35歲之姿成為台北畜產公司史上最年輕的總經理，也一度到中央畜產會擔任副執行長。

柯文哲去年九月親自拍板姚量議回鍋，還要求提出未來改革方向，未料姚量議今天請辭，指「市府再次以人事異動表達了反改革的意向」，更批其為「魔鬼交易」。

姚量議今受訪表示，交易內容不得而知，但這是態度問題，人事其實是個人意志的價值延伸，只要翻開會議資料就知道誰贊成、誰反對，當初柯文哲希望他提出財務盈虧平衡政策，但現在形同打假球，「一手要我改革、一手跟人家妥協」，根本無法工作。

柯文哲連任台北市長後，頻繁下鄉輔選、處理黨務，挨批無心市政，姚量議指出，有政績才有影響力，人民才會支持，「社會期待的是柯文哲真正做事情，而不是權謀」，他是專業經理人角色，當初到台北畜產公司是為了落實改革，真正做一番事業，這也是當初認同柯文哲、願意合作的原因。

至於請辭的導火線，姚量議說，「真的是做事情跟改革態度的問題」，目前還沒思考下一步怎麼走，但一定會持續推廣土雞。