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國民黨籲恢復公投併大選 民進黨：江啟臣急切轉移焦點
立法院去年修法讓公投與大選脫鉤，國民黨今天啟動「還我公投行動」，由黨主席江啟臣領銜推動「公投復併大選」，盼反攻民進黨，展現「在野不讓」的態度，不過目前正值國民黨在高雄市長補選落敗，時間點引發討論。民進黨發言人顏若芳今天表示，可以理解此刻「江主席」轉移焦點的急切心情，但誣指民進黨把公投法變成「鐵籠公投」，顯然就是江啟臣選擇性失憶了。
顏若芳說，2018年發生的「公投亂象」，就是國民黨為了選舉私利，操弄公投議題，甚至把人權議題用來進行政治動員，造成社會對立，因此去年立法院才會修法，把公投相關法制優化，解決國民黨將公投當作選舉操作，更讓社會對公投議題有充分對話與了解，提升公投品質，所謂沒收公投，根本是無端指控。
顏若芳說，江啟臣自己是政治學教授，應該清楚公民投票的能否順利舉行與是否跟大選同日並無關係，事實上，無論是過去以「公投審議委員會」箝制人民公投行使，或是後來出現「造假連署」等假公投亂選舉的情形，以及現在再次想炮製2018亂象，才是真正對民主造成傷害。
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