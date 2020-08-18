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國民黨拋「還我公投」 時代力量：需更多慎重討論

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
時代力量立院黨團總召邱顯智。圖／本報系資料照
時代力量立院黨團總召邱顯智。圖／本報系資料照

國民黨今天提出「還我公投」行動，主張公投應綁大選。時代力量黨團總召邱顯智表示，公投是不是應綁大選，需要更慎重思考，若是希望透過高度爭議性的題目，以公投影響大選，那這樣就不是一個好的方向；時力樂見持續深化公投要不要綁大選的討論，盼從經驗和理論上討論出一個可以真正還權於民、可長可久的公投制度。

邱顯智說，過去時代力量雖然也基於節省選舉經費、增加投票率，以及希望公民投票可以真正還權於民等原因，而提出相似的主張；但在2018年的公投選舉中，可觀察到因公投綁大選，造成重大爭議議題和公職人員選舉相互影響，反而造成不利於客觀檢視候選人和公投議題的結果，因此公投是否應綁大選，需要更慎重思考。

邱顯智解釋，當公投綁大選，而公投內容又涉及重大分歧的議題時，可能因為議題立場的衝突，引發社會對立，進而影響到公職人員選舉的結果；相對地，公職人員選舉涉及政治利益的分配，也讓各方可能基於選舉考量，而無法客觀理性討論公投議題，而淪為選舉策略的政治操作。

邱顯智指出，雖然在理論上，不同政策立場的各方針對議題表態，對於公共議題和政治參與是好事，但涉及政治利益時，反而會在選舉高度競爭與張力的環境下，讓各方無法針對議題理性思辯討論；如果基於勝選考量而操作、曲解議題，在假消息紛飛的情況下，反而更難期待公民做出理性的選擇，進而失去公民投票的本意。

公投 邱顯智

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