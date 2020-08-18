高涌誠：人權會職權行使法 9月立院開議前送入

國家人權委員會副主委高涌誠今天表示，攸關國家人權委員會運作的職權行使法草案，預計會在9月提出，希望趕在立院開議前送入審議；國家人權委員會也在昨天舉行的會議中，通過首件派查案，將針對年底前政府機關所提和兩公約相關的報告，提出對應意見。

高涌誠說，目前國家人權委員會內部有共識，將先撤回已經送交立法院審議監察法修正草案，提出新的職權行使法，目前草案已在工作小組中大致討論完成。

至於民進黨團書記長鍾佳濱日前稱，廢監院是執政黨優先考量，人權委員的職權行使法並非優先處理事項，但在今天又改口稱會在下個會期優先處理。高涌誠回應，對立法部門的意見都尊重，監院仍會按照自己的步調，就預算、人力、法律的完備先提出需求，送出新法草案。

關於首宗派查案，高涌誠表示，由於攸關人權評鑑的國際審查將在明年3月登場，國家人權委員會將配合政府部門與民間團體所提之報告，做出對應意見，以審慎的態度來面對成立後首次的國際人權審查。

高涌誠指出，國家人權委員會新增的員額共有26個缺，其中包含18位公務人員、8位約聘人員，且招募消息一出，目前已湧入700多封應徵信，顯示外界對國家人權委員會是充滿熱情的。針對用人可能發生的瑕疵，高說，人事行政有其固定流程及評分標準，很難內定甚至拉拔自己人，希望9月中所有人力都能到位。