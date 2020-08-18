醫材斷鏈２／醫院手套缺貨 食藥署：禁用含粉手套不變

疫情衝擊醫療物資的跨國供應鏈，北市聯合醫院、台大醫院，檢診手套貨源接連告急。各院只能「先求有再求好」，開始搶購過往逐漸減少使用的含粉手套。含粉手套有易致敏、增加感染風險的風險，食藥署原訂明年初起禁用，疫情雖導致供需失衡壓力，食藥署表示禁用政策不會改變。

食藥署2017年召開專家會議，認為含粉手套風險大於利益，決議跟進美國作法，原訂2020年起逐步禁用含粉手套，除非廠商能提出科學證據，證明粉末不會導致醫療人員過敏，亦不增加患者過敏、傷口發炎、沾黏、感染等風險，否則一律禁止製造、輸入。但因含粉手套占比高，加上許可證變更、改包裝都需要時間，因此延後至2021年元旦。

衛福部食藥署醫粧組科長吳正寧表示，2021年元旦起，含粉手套許可證將全面廢止，業者不可再製造或輸入。現在新制尚未上路，醫院可依照需求採購；新制上路後，2020年12月31日前合法製造及輸入的含粉手套，如果還在使用期限內，可在市面上流通，售完為止。

到了明年若疫情持續，是否影響新制上路的步調？吳正寧表示，政策不會改變，但如果廠商屆時仍有困難，在廢止許可證前，依照法規程序，會請廠商表達意見。若廠商有特殊需求，且能提出科學證據，食藥署考量風險利益後，可考慮彈性調整許可證期限。

吳正寧說，各醫院在醫材採購上有困難，皆可通報食藥署，之前各院所也都陸續通報過紗布等醫材需求，食藥署了解狀況後，都會蒐集、提供供應商給各院所。