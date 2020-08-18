陳佩琪任精神領袖？柯文哲：小兒科比較有耐心聽意見
民眾黨高雄市長補選敗選，黨內陸續爆發出走、內鬥之說。有媒體報導，柯文哲在上周黨政會報中，強調一定要整頓兩派柯粉後援會，並拋出讓妻子陳佩琪擔任精神領袖的構想，以化解柯粉紛爭。柯文哲今天說，陳佩琪是小兒科醫生，比較有耐心，所以他有問陳佩琪，要不要傾聽大家的意見。
至於陳佩琪是否有意願？柯文哲搖搖手表達無意願。
柯文哲說，公開透明是民眾黨的政治主張，黨員許多人有意見，大家也都會想表達想法，所以他覺得，既然大家這麼喜歡表達意見，所以就跟陳佩琪說，小兒科醫生比較有耐性，問陳，要不要傾聽大家的意見，這是這樣而已，至於陳佩琪是否有意願？柯文哲則搖搖手，表達沒有意願。
對於陳佩琪也有自己的佩琪粉，柯文哲則笑著說，她（佩琪）也有自己的粉絲。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言