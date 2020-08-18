任民眾黨精神領袖？ 陳佩琪：龐大柯粉很多是因琪粉

民眾黨在高雄市長補選慘敗，傳出柯粉內部出現矛盾，台北市長、民眾黨主席柯文哲擬有意讓妻子陳佩琪擔任精神領袖，陳佩琪今出席北捷走近偏鄉活動時表示，柯粉陣容逐漸龐大，「很多是因為琪粉的關係」，也說柯文哲希望她能與柯粉一起吃飯。

民眾黨內部支持者派系爭執不斷，陳佩琪表示，柯文哲在1、2個月前有提到，柯粉陣容逐漸龐大，「很多是因為琪粉的關係」，柯希望她能夠一起與柯粉俱樂部成員一起吃飯。

陳佩琪指出，柯粉俱樂部與北市政無關，也並非民眾黨組織，若只是一起吃飯當然沒問題。陳佩琪也自信表示，「柯粉陣容越來越龐大，有些龐大不是源自於柯市長，有些是源自於我。」

是否有意統籌柯粉俱樂部？陳佩琪說，沒有人跟她提過這個，只知道柯粉俱樂部是個民間團體，要她做什麼樣的工作，可以的話才做，若她的自身工作無法負荷，那當然不可能，目前給她的工作，就是和柯文哲一起與柯粉吃飯。

陳佩琪表示，她不知道什麼叫精神領袖，他們說俱樂部有很多是她的粉絲，所以希望柯文哲能帶她一起與柯粉俱樂部成員吃飯。

至於柯文哲出招要陳佩琪救夫？陳還未回應就被北捷工作人員阻擋；另外，對於是否考慮從政，陳珮琪也避而不答。