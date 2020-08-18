愛將姚量議辭北畜總座 柯文哲：喊反改革卻自己跑掉？

台北畜產公司今天召開董事會，董事長葉文忠、總經理姚量議雙雙請辭。姚量議請辭後更表示，他不願留下成為魔鬼一分子，更不會接受市府或民眾黨任何工作安排。台北市長柯文哲今天受訪表示，「什麼魔鬼交易、反改革？」台北市政府每天七點半開會，任何人有意見，都可以到市府掛急診，總經理有意見應該來報告，怎麼在外面喊反改革，外面喊一喊自己跑掉？

由於姚量議曾是柯文哲輔選愛將，是否柯團隊大將一一跳船？柯文哲說，這與選舉無關，選舉有來幫忙會跟他說聲謝謝，但不可能，講的每件事情，市府都要照單全收，這也不可能。

對於姚量議也提到，去年九月，他再擔任北畜總經理，接下市府三個改革政策，但他與團隊屢次呈報，卻總未能獲完整支持，是否涉及特定人士利益交換，不得而知。對此，柯文哲說，不可能姚講一百件，市府一百件都支持，而且晨會報告也都有會議記綠，柯說，「我又不是肚子裡的蛔蟲」，怎麼知道姚要講什麼，還是要進來市府報告，走正常程序。

至於董事長葉文忠的請辭，柯文哲說，台北畜產公司是民股公司，北市府認為，葉文忠一審被判有罪，已經不適合行政職務，所以要求葉文忠辭掉，但又考量台灣法律是三審定讞制度，所以是否一審就將董事長、常務董事的辭掉，但法條翻來翻去沒有這樣規定，所以就先看葉文忠辭掉行政職務。