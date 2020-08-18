金山區公所小編疑過勞死 監委要查

新北市金山區公所一位負責經營臉書社群、兼任新聞聯絡人的約聘僱人員陳嘉緯，4日疑因長期過勞猝死。監察委員葉大華、王美玉及紀惠容今天表示，對該案申請自動調查。

陳嘉緯猝死，引起是否過勞爭議。葉大華、王美玉及紀惠容表示，陳嘉緯擔任新聞聯絡人兼新媒體小組長，負責新聞聯繫、首長行程記錄，也與各課室的臉書粉絲專頁小編群共同經營社群；在月薪不到新台幣3萬元的勞動環境下，每月加班時數長達70至80小時，未來將進一步了解其工作量是否合理，機關首長有沒有在非上班時間不當指派工作任務。

三位監委表示，近來各級政府機關投入社群經營，多聘有小編人員負責經營社群媒體，這類人員是否為公務機關約聘僱人員，是否未受勞動基準法保障，其勞動權益究竟如何把關，確有深入調查之必要。