快訊

近期首艘美軍艦艇通過台灣海峽！ 兩岸艦艇監控中

金山區公所小編疑過勞死 監委要查

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察委員葉大華、王美玉及紀惠容今天表示，對小編猝死申請自動調查。圖／本報系資料照
監察委員葉大華、王美玉及紀惠容今天表示，對小編猝死申請自動調查。圖／本報系資料照

新北市金山區公所一位負責經營臉書社群、兼任新聞聯絡人的約聘僱人員陳嘉緯，4日疑因長期過勞猝死。監察委員葉大華、王美玉及紀惠容今天表示，對該案申請自動調查。

陳嘉緯猝死，引起是否過勞爭議。葉大華、王美玉及紀惠容表示，陳嘉緯擔任新聞聯絡人兼新媒體小組長，負責新聞聯繫、首長行程記錄，也與各課室的臉書粉絲專頁小編群共同經營社群；在月薪不到新台幣3萬元的勞動環境下，每月加班時數長達70至80小時，未來將進一步了解其工作量是否合理，機關首長有沒有在非上班時間不當指派工作任務。

三位監委表示，近來各級政府機關投入社群經營，多聘有小編人員負責經營社群媒體，這類人員是否為公務機關約聘僱人員，是否未受勞動基準法保障，其勞動權益究竟如何把關，確有深入調查之必要。

過勞

延伸閱讀

駐索代表處揭牌稱寫台灣沒贅字 外交部：尊重小編創意

監察院查公所小編疑過勞死 侯友宜：透明公開接受檢驗

中油三接工程疑破壞大潭藻礁 監委申請自動調查

金山區公所小編疑過勞猝死 監委申請自動調查

相關新聞

駐索代表處揭牌稱寫台灣沒贅字 外交部：尊重小編創意

我駐索馬利蘭代表處昨天揭牌，名為「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」；外交部臉書昨天放揭牌消息時，內容寫到「這塊牌子就寫台灣沒...

影／民眾黨高雄崩盤 蔡壁如自嘲戰犯請辭 柯只回:嗯

親民黨高雄市議員吳益政代表民眾黨參選，在高雄市長補選中僅拿下3萬8960票，得票率4.06%，遠低於今年1月時，民眾黨在...

金山區公所小編疑過勞死 監委要查

新北市金山區公所一位負責經營臉書社群、兼任新聞聯絡人的約聘僱人員陳嘉緯，4日疑因長期過勞猝死。監察委員葉大華、王美玉及紀...

考察東沙島挨批添亂 陳玉珍：綠委去就天經地義？

立法院內政委員會國民黨籍召委陳玉珍，20日將安排赴東沙島考察。遭綠委批評是花公帑偽出國。陳玉珍今強調，東沙島考察是早在5...

被蘇貞昌回「送法辦剛好而已」 藍台南議員戴口罩抗議

國民黨台南市議員王家貞、李中岑的「假三倍券」風波持續延燒，行政院長蘇貞昌今天上午指出，民代在尚未開始兌換三倍券就指稱有假...

政院：資安黑名單 持續討論尚未有結論

行政院原規劃去年7月發布危害國家資安產品清單，不過至今未出爐，行政院發言人丁怡銘今天表示，持續討論中，尚未有結論。行政院...

寫台灣沒贅字 徐巧芯： 民進黨是否修憲把贅字刪除？

我駐索馬利蘭代表處正式掛牌，外交部也在臉書分享揭牌儀式照片，由於代表處掛牌寫著「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」，非「中華民...

人事權同意待改革 在野黨籲增加密度

「人事同意權應增加審查密度，被提名人也應強制出席公聽會。」時代力量立委邱顯智18日在公督盟座談會談人事權改革說，如監委被提名人卻不用出席國會詢答，國會行使同意權流程已過於簡化。國民黨立委林為洲則強調，被提名人要有足夠時間被社會檢視，並增強審查密度。

黃捷參戰黃國昌不選 時力決策會補選42人搶15席

時代力量決策委員補選昨天登記截止，今天上午進行抽號。總計共有42人登記參選，包括立委邱顯智、高雄市議員黃捷、前副秘書長高...

國民黨調整路線 侯友宜：要站在民意主流

國民黨在高雄市長補選敗選，昨召開會議討論黨內重組、路線，而過去九二共識也備受關注，新北市長侯友宜今受訪時指出，國民黨任何...

駐索馬利蘭代表處以台灣為名 外交部：意義重大

台灣駐索馬利蘭共和國代表處17日正式開館，揭牌儀式上清晰可見代表處以「台灣」為名。外交部今天說，駐索國代表處是台灣目前唯...

深化台美夥伴關係 蔡總統盼透過雙邊貿易協定創造雙贏

蔡英文總統上午接見「台北市美國商會」會長金奇偉(C.W. Chin)時表示，台美的夥伴關係不斷在深化，雙方簽署「醫衛合作...

熱門新聞

臨床首例！台灣新冠疫苗研發 國光獲准人體試驗

長住美國本國籍少年無症狀十天突採檢 陳時中下令調查

救大潭藻礁 孫大千：蔡英文「藻礁永存」承諾將成笑話

國光生技獲准臨床試驗 我疫苗國家隊躋身領先群

姚量議辭北畜總座：不成魔鬼一份子也不接受民眾黨安排

直播／我新增1例新冠肺炎境外移入 指揮中心下午2點緊急說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。