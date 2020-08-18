金山區公所小編疑過勞死 監委要查
新北市金山區公所一位負責經營臉書社群、兼任新聞聯絡人的約聘僱人員陳嘉緯，4日疑因長期過勞猝死。監察委員葉大華、王美玉及紀惠容今天表示，對該案申請自動調查。
陳嘉緯猝死，引起是否過勞爭議。葉大華、王美玉及紀惠容表示，陳嘉緯擔任新聞聯絡人兼新媒體小組長，負責新聞聯繫、首長行程記錄，也與各課室的臉書粉絲專頁小編群共同經營社群；在月薪不到新台幣3萬元的勞動環境下，每月加班時數長達70至80小時，未來將進一步了解其工作量是否合理，機關首長有沒有在非上班時間不當指派工作任務。
三位監委表示，近來各級政府機關投入社群經營，多聘有小編人員負責經營社群媒體，這類人員是否為公務機關約聘僱人員，是否未受勞動基準法保障，其勞動權益究竟如何把關，確有深入調查之必要。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言