駐索代表處揭牌稱寫台灣沒贅字 外交部：尊重小編創意

我駐索馬利蘭代表處昨天揭牌，名為「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」；外交部臉書昨天放揭牌消息時，內容寫到「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字」，並加註「酥胡」（「舒服」的意思）兩個字，外交部發言人歐江安今天表示，外交部尊重並肯定小編的創意。

索馬利蘭代表處昨天揭牌，由我駐索馬利蘭代表羅震華及索國外交部長穆雅辛共同主持，外交部長吳釗燮以視訊方式參加。外交部臉書上的「沒有贅字」的說法引發討論。

歐江安今天在例行記者會上回答媒體提問時表示，外交部練書小編是年輕員工，會發揮創意，「酥胡」是網路的流行用語，是「舒服」的意思，意思是對以台灣名義設處樂觀其成，這是小編的創意，站在外交部立場，外交部尊重且肯定小編的創意。

歐江安說，駐索馬利蘭代表處是目前所有外館中，唯一以「台灣」為名運作的外館，意義很重大。