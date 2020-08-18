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考察東沙島挨批添亂 陳玉珍：綠委去就天經地義？

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
立法院內政委員會將安排內政部、海巡署等單位前往東沙島考察 圖／聯合報系資料照片
立法院內政委員會將安排內政部、海巡署等單位前往東沙島考察 圖／聯合報系資料照片

立法院內政委員會國民黨籍召委陳玉珍，20日將安排赴東沙島考察。遭綠委批評是花公帑偽出國。陳玉珍今強調，東沙島考察是早在5月就已規畫安排，當時因天候因素無法成行，行程因故延後至今。國民黨考慮的是國軍士氣，綠營只想到偽出國。

陳玉珍說，最近一次立法院委員會赴東沙島考察是在2018年5月，由王定宇、呂玉玲率隊，包括蔡適應、羅致政及林麗蟬等3位委員一同前往考察。「民進黨召委安排考察東沙島就天經地義，國民黨召委安排考察就是添亂？」

陳玉珍說，立法院內政委員會安排考察的行程，完全配合海巡署每周既定的運補作業時程，既沒有要求延長或縮短停留時間，也沒有要求額外的火力展示或操練，何來分散駐軍能量的問題？

她反問，要說南海危險，以今天台海的局勢，哪個地方不危險？台灣本島現在不也是熱點嗎？身為執政黨的國會議員，對於全國局勢沒有全面性的認知，這才令人感到危險。

她也透露，本次考察東沙島行程，原本也有兩位綠委報名參加，最後名單定案前才取消前往。敬軍愛軍、捍衛疆土，本來就不分朝野黨派，但民進黨卻執意操作成藍綠對峙的議題，令人費解。

針對批評她的民進黨立委張宏陸，陳玉珍也酸，張委員一定很少坐飛機，才會覺得坐飛機就是偽出國，對她這種幾乎天天坐飛機飛「前線金門」的人而言，國家越緊張的時候，前缐的官兵才更需要國會議員及全國同胞給他們溫暖的支持及士氣的鼓舞。

考察 陳玉珍 民進黨

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