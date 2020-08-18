被蘇貞昌回「送法辦剛好而已」 藍台南議員戴口罩抗議

國民黨台南市議員王家貞、李中岑的「假三倍券」風波持續延燒，行政院長蘇貞昌今天上午指出，民代在尚未開始兌換三倍券就指稱有假三倍券還遭銀行沒收，是釋放假訊息，移送法辦剛好而已；國民黨不滿蘇說法，中午由副秘書長謝龍介陪同王、李開記者會，兩人身穿囚衣、戴口罩未發言，抗議遭行政院長蘇貞昌「封口」。

國民黨議員王家貞、李中岑、蔡育輝身穿黑色塑膠袋製成的囚衣，並戴上口罩不發一語，由謝龍介代為發聲。謝龍介痛批，兩名議員上月反映民意開記者會，指民間接到假三倍券，拿到銀行兌換卻被沒收，也已將沒有浮水印的三倍券證據交給檢方，結果蘇貞昌施壓檢調、指揮辦案，箝制人民及民意代表的言論自由，還將他們依違反社維法送辦，「革你的命剛好而已」。

另外，無黨籍台南市議長郭信良也對於蘇貞昌的作法表達遺憾，他說，民代根據民眾的陳情，在台南市議會開記者會反映，並非空穴來風，且王、李也把沒印花的三倍券交給檢方，並沒有發布不實消息，以社維法來處理，以後民代誰敢出來替民眾說話？

郭信良認為，台南市議會就如立法院，行政院用此方式來指導立法院並不妥當，甚至動用南打來偵辦有點離譜，由於王、李開記者會提醒有假三倍券，各縣市檢調更積極去偵辦偽造情事，反而應該頒獎給他們，希望相互尊重。