寫台灣沒贅字 徐巧芯： 民進黨是否修憲把贅字刪除？

我駐索馬利蘭代表處正式掛牌，外交部也在臉書分享揭牌儀式照片，由於代表處掛牌寫著「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」，非「中華民國」，外交部官方臉書貼文也在文後標註「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字(酥胡~）」。台北市議員徐巧芯質疑，這代表中央政府想法嗎？民進黨全面執政下，是否要發起修憲把「贅字」刪除？

徐巧芯今天在臉書說，外交部官方臉書說「中華民國」是贅字，請問這能夠代表我國中央政府的想法嗎？如果政府公開認為是贅字，為何蔡英文總統在重要談話時要說「中華民國台灣」，包含贅字呢？

徐說，民進黨全面執政的現況下，是否要發起修憲，把「贅字」刪除？那麼我國身分證跟護照上的「贅字」，又什麼時候要拿掉呢？

徐巧芯說，她很為我國有任何的外交進展感到高興，但代表中華民國處理外交關係，卻說自己國家的名字是累贅，這篇外交部臉書非常不恰當。

徐也補充說明，對於有網友說「外交部臉書沒說贅字是哪幾個」，如果是這樣，請外交部出來澄清，說明這篇文章的贅字指得是哪幾個字。畢竟牌子上沒寫幾個字，一般人讀起來的意思都是這樣，這並不是造謠。若外交部願意出面澄清她可以接受，並且會在本篇增加澄清的部分協助。