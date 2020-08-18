黃捷參戰黃國昌不選 時力決策會補選42人搶15席

時代力量決策委員補選昨天登記截止，今天上午進行抽號。總計共有42人登記參選，包括立委邱顯智、高雄市議員黃捷、前副秘書長高鈺婷等人；而受矚目的前黨主席黃國昌則未登記參選決策委員。

按照時力選委會先先公布的選舉時程，將在25日起進行為期3天的網路投票，28日公告當選的15席名單與3席候補，並在29日由新任決策委員會互選出新任黨主席。

號次抽籤部分，根據時力公布的資料顯示，42位參選人中，有12人是現任民代，包括時力立院黨團三位成員邱顯智、王婉諭、陳椒華；議員部分則為高雄市議員林于凱及黃捷、新竹市議員林彥甫、苗栗縣議員曾玟學及宋國鼎、台南市議員林易瑩、彰化縣議員吳韋達、雲林縣議員廖郁賢、桃園市議員簡智翔。

除了民代外，較具有知名度的參選者，另有時力秘書長陳志明、時力智庫執行長李兆立、時力媒體創意部主任劉仕傑、時力前副秘書長高鈺婷、時力黨代表王奕凱、邱顯智國會辦公室法案助理林佳瑋、王婉諭法案研究專員彭盛韶、律師張衞航、律師曾威凱、時力宜蘭黨部主委郭稟翰、時力立院黨團副主任白卿芬等人。