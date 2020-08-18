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人事權同意待改革 在野黨籲增加密度

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
時代力量立委邱顯智（左起）、民進黨立委鍾佳濱、民眾黨立委張其祿（右起）、國民黨立委林為洲探討人事權同意議題。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
時代力量立委邱顯智（左起）、民進黨立委鍾佳濱、民眾黨立委張其祿（右起）、國民黨立委林為洲探討人事權同意議題。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「人事同意權應增加審查密度，被提名人也應強制出席公聽會。」時代力量立委邱顯智18日在公督盟座談會談人事權改革說，如監委被提名人卻不用出席國會詢答，國會行使同意權流程已過於簡化。國民黨立委林為洲則強調，被提名人要有足夠時間被社會檢視，並增強審查密度。

應該追求有效審查

「堅持用實彈演習就能打勝仗嗎？對於人事同意權，不如來檢視怎樣算是有效審查。」民進黨立委鍾佳濱指出，立法院議事規則第35條第2項中，人事問題議案不適用記名或點名表決方法，監察委員資格審查包括學歷論文等是客觀檢視，但監察院組織法3-1條也有主觀條件如聲譽卓著等條件，都會進入比較見仁見智層面的討論。

鍾佳濱表示，可透過審查程序要求被提名人做立場議題之表態，或職位相關政治承諾，例如是否支持廢考監，司法判決案件調查的適法性等。當年居少數的民進黨，一樣能刷掉馬英九提名的4位監委人選，所以不要以為小黨就沒有權力做有效審查。未來是要增修立法院職權行使法，或是要增加審查密度，可以再做探討。

審查時間應加長

林為洲指出，立法院同意權分兩種，一種是行政院下的三級獨立機關如NCC、促轉會等，是在委員會審查；另外是憲政層次如考、監、大法官等，按政黨比例派代表全院審查，且投票要有全體委員的1/2（非出席）。未來希望審查的時間要延長至2~4個月，才能提高審查密度，否則就連委員都不認識，社會團體也來不及評論或反映。

「我提出的同意權修法版本是記名投票。」林為洲認為，記名是表示負責，反對或支持都可以講得很清楚，現在實務狀況是不記名，但是各黨都在亮票給黨鞭看，結果跟記名一樣，那也就失去了不記名的意義。為追求專業超越政治獨立行使職權，被審查人應審查過去是否參加政黨，至少不能是政黨核心人士。

審查過程過於草率

邱顯智指出，國會是最適切做最重大決定的憲法機構，因為有一讀、二讀、三讀會，即便最少數的意見也能呈現。「只有15分鐘的時間，一次來4、5個，要怎麼做嚴格的審查？」他質疑，公聽會大家大眼瞪小眼，被提名人也不用來，這麼重大的人事同意權，完全沒有詢答過程，實在跟當代國會的原理違背。

「如果違反憲政體制的權力分立跟國會自主，民主的正當性也就失去了。」民眾黨立委張其祿也強調，同意權最重要的就是立法院職權行使法29、30條，被提名人有出席說明之義務，實質審查才能彰顯權力分立，現行憲法流程過於簡化，缺乏嚴謹性與透明性，立法委員行使職權被限縮，實在不符憲法常規。

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立法院 林為洲 邱顯智

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