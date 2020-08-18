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國民黨調整路線 侯友宜：要站在民意主流

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜今受訪時指出，國民黨任何改變一定要站在全台灣的主流民意上，民眾需要什麼就往哪裡走，以民眾依歸為最主要方向。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜今受訪時指出，國民黨任何改變一定要站在全台灣的主流民意上，民眾需要什麼就往哪裡走，以民眾依歸為最主要方向。記者王敏旭／攝影

國民黨在高雄市長補選敗選，昨召開會議討論黨內重組、路線，而過去九二共識也備受關注，新北市長侯友宜今受訪時指出，國民黨任何改變一定要站在全台灣的主流民意上，民眾需要什麼就往哪裡走，以民眾依歸為最主要方向。

侯友宜說，國民黨面對很多挫敗，討論最重要的事，是到底全中華民國台灣民眾期待的是如何，以及跟民眾同心協力、並肩在一起，改革要以大多數民意為最大考量，接地氣、跟著民眾腳步，一定是最大主流，要好好重新檢討、改變。

侯友宜表示，任何政策提出來絕對不一定是對抗，若是大多數民眾的趨勢，就全力的好好去做。至於受否堅定親美反共的立場，杜絕買辦文化，有些大家認為不理想的，該改就要改、該面對就要面對，必須要接受挑戰才能跟民意站一起。

侯說，批評聲音、不好聽的聲音，都應該要聽進去，不要因為改革面臨很多挑戰就畏縮，改革應該毫無懼怕、全力往前走，這才是國民黨該走的路。

另外國民黨的九二共識，侯友宜表示，要傾聽民眾聲音，符合大數的民眾的想法，大家努力來改，才不會跟民意背離，國民黨這些期間很辛苦，在改變過程中，原有的、舊有的體制挑戰、新有的衝擊，調整的步伐上不要懦弱、卻步，該改就要改，一定要全心改變國民黨才會有機會。

國民黨 侯友宜

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