姚量議辭北畜總座：不成魔鬼一份子也不接受民眾黨安排

台北畜產公司今天上午召開董事會，畜產董事長葉文忠、總經理姚量議雙雙請辭，為台北畜產人事拋下震撼彈。總經理姚量議請辭後，今天也在臉書貼文表示，他不願意繼續留下，成為魔鬼的一份子，也無意願在反改革的董事會領導下，繼續擔任總經理一職。即日起，他辭去台北畜產公司總經理一職，且不會接受北市府或台灣民眾黨任何工作安排。

姚量議說，去年九月，他再次擔任台北畜產公司總經理，接下了市府給的三個改革政策，分別是組織結構調整、財務盈虧平衡、雙北家禽批發市場合併。

姚說，台北畜產公司是許多家禽飼養農民的生計所繫，這三項改革工作，他同樣覺得十分重要，作為雞農家庭子弟，即便面對流言蜚語，仍義無反顧地接下了這份工作。

姚量議提到，為了達成這三項工作，他與團隊屢次誠實地將公司的困境，呈報公司決策高層了解。但卻總未能獲得完整支持，原因是否涉及特定人士利益交換，他不得而知。

姚說，如今，在今日董事會上，市府再次以人事異動表達了「反改革」的意向，這與他當初就任的初衷，已經悖離太遠。他不願意繼續留下，成為魔鬼的一份子，也無意願在反改革的董事會領導下，繼續擔任總經理一職。

姚量議也在臉書寫到，「魔鬼交易、犧牲改革」，即日起，他辭去台北畜產公司總經理一職，且不會接受北市府或台灣民眾黨任何工作安排。