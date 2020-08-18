駐台超過十年將離任 外交部長贈尼國大使大綬景星勳章

外交部今天表示，外交部長吳釗燮昨天代表蔡英文總統頒贈大綬景星勳章給即將離任的尼加拉瓜共和國駐台大使暨使節團團長達比亞（William Manuel Tapia Alemán），表彰達比亞大使駐台期間對深化台尼兩國邦誼的卓越貢獻；達比亞說，他無論身在何方，都將會持續為促進兩國邦誼貢獻己力。

外交部發布新聞稿，吳釗燮昨天頒贈大綬景星勳章給達比亞，多位各國各國使節及代表，以及企業各界等貴賓都應邀出席觀禮。

外交部表示，吳釗燮致詞時肯定達比亞駐台近13年期間積極推動台尼兩國在政治、經濟及文化等各領域的交流合作，以及增進兩國人民互動及認識的努力，也預祝達比亞大使駐印度新職一切順利，並歡迎達比亞有空回台探望朋友。

外交部表示，達比亞致謝詞時表示，他以身為尼加拉瓜第一屆台灣獎學金生為榮，台灣政府的栽培是改變一生的關鍵，求學時期最大願望就是希望成為為尼國駐台大使，他說台灣政府頒授的勳章他不僅會佩戴在身上，更會永遠繫在心中，無論身在何方，都將會持續為促進兩國邦誼貢獻己力。