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李彥秀：全代會將給予九二共識新詮釋 避免民進黨扭曲

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨副祕書長李彥秀。圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供
國民黨副祕書長李彥秀。圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供

國民黨全代會下月登場，兩岸新論述備受注目，國民黨副秘書長李彥秀今接受電台專訪時表示，九二共識一定會存在，但之前被民進黨扭曲導致求同存異的部分消失，因此要給予一個新的詮釋，就是「沒有中華民國憲法就沒有九二共識，九二共識要建構在中華民國之上。」她也說，黨內會訂出黨公職赴大陸交流準則規範，不能拿黨的身分到大陸做生意。

對於國民黨內長期被詬病的買辦文化，主持人建議應和共產黨劃清界線，若有買辦行為應予以開除黨籍。不過李彥秀說，沒有辦法百分之百杜絕，但一定會讓中常委結構做一些調整，未來中央民代、黨公職赴大陸交流的準則規範要訂出來。主持人追問，那前主席連戰家族、連勝文會有事嗎？李彥秀則說，他現在只是黨員、黨代表但不是中常委。

國民黨在高雄市長補選一役失利，李彥秀坦言，論文抄襲事件確實有對藍營支持者有影響，但國民黨已盡力輔選，秘書長李乾龍幾乎都在高雄幫忙，黨主席江啟臣等歷任黨主席也都下去助選，但因為準備時間52天，李眉蓁也盡力了，加上從總統大選延續到民進黨策動罷韓、高雄地方勢力複雜等因素影響，才會造成這樣的補選結果。

而高雄市前市長韓國瑜替李眉蓁站台時提到「鵝蛋助孕」，導致最後選舉失焦。李彥秀則緩頰說，這是韓國瑜和庶民溝通的方式，私下若和韓接觸，並不會討厭他。她也強調，韓國瑜事前很擔心出來站台會替陳其邁催票，一直在評估要以什麼形式幫助李眉蓁，但最後還是出面幫忙。

韓國瑜 李彥秀 國民黨

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