救大潭藻礁 孫大千：蔡英文「藻礁永存」承諾將成笑話

搶救大潭藻礁行動聯盟上午在總統府旁舉行記者會，籲總統亡羊補牢三接停工召開聽證。國民黨前立委孫大千上午在臉書質疑，環團團體難道還沒有看清楚，蔡英文總統真正在意的是「民進黨永存」，而不是「藻礁永存」？

孫大千說，若民進黨如果肯拿出打高雄市前市長韓國瑜十分之一的力氣來捍衛藻礁，環團朋友又何需一再的進府陳情？

孫大千批評，民進黨政府找一個非主管機關的農委會做窗口，三催四請渺無音訊，把環保團體耍得團團轉，最後才心不甘情不願的召開一個沒有法律效力的類聽證會，這只不過是搪塞卸責的緩兵之計罷了。

孫大千說，經漫長等待過程，中油三接工程恐怕早就暗渡陳倉，可惜歷經萬年桃園獨有的藻礁生態將難以逃過滅絕的浩劫，蔡英文總統「藻礁永存」的承諾也將成為政治史上的一個笑話。