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蘇貞昌稱藍軍放三倍券假訊 謝龍介：革你的命剛好而已

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
國民黨中央黨部副秘書長謝龍介怒轟，行政院長蘇貞昌空中遙控、施壓檢調。記者鄭維真／攝影
國民黨中央黨部副秘書長謝龍介怒轟，行政院長蘇貞昌空中遙控、施壓檢調。記者鄭維真／攝影

國民黨台南市議員王家貞與李中岑上月開記者會指振興三倍券有假，行政院長蘇貞昌今天表示，民代在尚未開始兌領三倍券就虛構事實，顯然是釋放假訊息，公眾人物不能帶頭作亂，移送法辦剛好而已。對此，國民黨中央黨部副秘書長謝龍介怒轟，蘇貞昌空中遙控、施壓檢調，不僅箝制人民言論自由，還試圖讓民代不敢講話，「革你的命是剛好而已！蘇貞昌我們走著瞧！」

謝龍介表示，台南市議員並不是無的放矢，議會揭弊挑戰官商，議員甚至已將沒有浮水印的三倍券證據交由檢方，何謂沒證據？痛斥蘇貞昌在空中遙控、施壓檢調，中華民國憲法五權分立，行政權強力要干預司法權，指揮辦案，箝制人民言論自由以外，還要抑制民意代表不敢講話，「隔你的命是剛好而已」。

謝龍介指出，中華民國107年用社會秩序維護法告發的案件不超過50件，蘇貞昌就任以後，108年用了151件，今年233件，用社維法箝制人民言論自由來捍衛政權，民進黨「有識之士」應該站出來，因為蘇貞昌在這麼惡搞下去，民進黨的政權就會毀在他的手裡。

「台灣還是一個民主自由的國家嗎？」謝龍介說，我們捍衛的是言論自由，包括人民的言論自由、民意代表的講話空間，「蘇貞昌我們走著瞧！」

蘇貞昌 謝龍介 民進黨

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