打破鐵籠公投 江啟臣推動「公投復併大選公投」

為捍衛人民公投權，國民黨宣示啟動「還我公投行動」，由黨主席江啟臣領銜推動「公投復併大選公投」，力拚恢復公投綁大選；若該公投明年通過，2022年有望公投綁大選投票。江啟臣表示，提出的三大理由，包含提高投票率讓公投能過關；合併辦理大幅降低成本，省下7億元，以及促進多元討論，讓政治人物無從迴避重要社會議題。

江啟臣指出，2017年公投法修法，規定「公投應綁大選」，當時蔡英文總統說「打破鳥籠，還權於民，這是人民作主的歷史時刻」，結果蔡總統只讓人民作主一年半的時間，之後就變成「民進黨作主」。民進黨後來因2018年公投結果不如己意就沒收公投，從「鳥龍公投」變到「鐵籠公投」，違背自己爭取30多年的價值，傷害人民的權益。

江啟臣解釋，面對這樣的民主危機，國民黨提出公投案，主文是「公民投票案公告成立後1個月起至6個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行」，由他親自擔任領銜人。江呼籲人民一起來連署，打破鐵籠，讓公投的權力可以回到人民的手中。

國民黨革實院院長羅智強表示，「視公投綁大選如洪水猛獸」、「全世界所有公投幾乎都是綁大選」，這兩句話是剛選上高雄市長的陳其邁在立委任內說的。民進黨大老蔡同榮、林義雄一生將公投視為職志，這樣的價值，卻被現在的民進黨踐踏。羅強調，推動公投綁大選，這不只是國民黨的事，也是全台灣的事。

以核養綠公投領嫌人黃士修則以自己連署通過的「核四公投」為例，指核四公投在去年成案，但是立法院馬上修法，脫鉤大選，讓核四公投被延後到2021年，才能投票。現在公投法規定的同意票門檻是500萬票，但是2018年有六成支持度的「以核養綠」公投，綁九合一選舉都只有600萬張同意票，如果不綁大選，是否還能通過？他不敢樂觀。

國民黨文傳會主委王育敏表示，過去行政院長蘇貞昌任黨主席時曾說：「公投綁大選，可以節省經費，也讓民意可以直接表現」。公投單獨舉行，約需8億元的經費，綁大選則可以幫人民省下這筆費用。

負數票協會理事長張天鷞說，全世界的公投，絕大多數都是跟大選綁在一起，加州、瑞士，這些最先進的民主典範，加州是規定要綁大選，瑞士雖然不綁大選，但沒有同意票的最低門檻，這都是台灣應該要效法之處。