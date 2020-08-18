霸道政府蘇貞昌說了算？ 蘇回應：中央地方合力才行

行政院長蘇貞昌今天出席台南安平再生水廠動土典禮，被問及遭稱「霸道政府蘇貞昌說了算」，造成基層公務員困擾，他表示，因為中央地方合作，才能讓台灣民主防疫被世界肯定，「這絕對不是我一個人說了算」。

蘇貞昌表示，在蔡總統的領導下都是一個政府、一個團隊，大家齊心合力商量解決各種事情，非常敬佩立法院能展現民意，團結將相關需要的法令即時通過，就如防疫、紓困、振興需要等預算，感謝立委大力支持。

蘇貞昌說，地方政府的首長也都率先積極任事，就像推三倍券，台南市長黃偉哲還加送房子，大家可以看到因為齊心合力才能防疫有成，因為國會有效力才能超前部署，因為中央地方合作才能讓台灣民主防疫被世界肯定，這絕對不是他一個人說了算。