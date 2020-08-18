高市議員林于凱選時力決策委員 政見是杜絕放話文化

時代力量黨前主席徐永明捲入SOGO收賄案後退黨，時力決策委員5日總辭並將改選。高雄市議員林于凱17日深夜表態登記參選決策委員，他說，現在黨需要一起共度難關，許多支持者掛心「船是不是要沉了」，他告訴對方「放心，只是吃水比較深而已」，這次補選的決策委員任期僅有半年，卻要肩負穩定船方向的重責。

林于凱形容，時代力量的現況，是吃水比較深的船，只要行徑方向正確，這艘船還是會慢慢浮上來。他說，只要願意扎實動手，來深化台灣民主的眾志信念還在，那麼，時代力量就會在。在這個吃水有點深的時候，更需要一起動手，來穩定這樣的力量。

林指出，協助青年參政的平台、督促本土執政黨的進步、追求公平正義的社會，是時代力量現階段價值所在。

「杜絕放話文化！」林于凱說，黨內溝通必須建立在互信基礎上，過往黨內人士放話風氣，導致黨內互信基礎降低，演變成為各自放話的文化，對於組織傷害甚大。針對過往「洩漏決策會議內容」、「對話框擷圖流出」等相關報導，由黨中央邀集律師，研議採取法律途徑，藉由司法調查來揪出黨內放話者，一旦確定私自放話事實，立即送紀律委員會處理。即便要杜絕這樣的放話文化不容易，但重建黨的對話互信基礎至關重要，因此他將杜絕放話文化列為參選的五大政見之一。

時代力量約有3千多名黨員，依據時代力量選舉委員會規畫，受理黨員登記參選從15日至17日為止，25日起進行3天網路投票，28日公告投票結果，將選出決策委員會成員15人，黨主席為決策委員會成員互選，改選後的決策委員任期將至明年2月28日。

問林于凱是否有爭取黨主席企圖心，他說，「沒有，參選決策委員單純是為黨盡分力」，他必須做好市議員角色。他表示，黨內人才濟濟，前副秘書長高鈺婷被推舉為下任黨主席的呼聲頗高。