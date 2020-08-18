聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市議員林于凱選時力決策委員 政見是杜絕放話文化

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
時代力量高雄市議員林于凱形容，時代力量的現況，是吃水比較深的船，只要行徑方向正確，這艘船還是會慢慢浮上來。本報資料照片
時代力量高雄市議員林于凱形容，時代力量的現況，是吃水比較深的船，只要行徑方向正確，這艘船還是會慢慢浮上來。本報資料照片

時代力量黨前主席徐永明捲入SOGO收賄案後退黨，時力決策委員5日總辭並將改選。高雄市議員林于凱17日深夜表態登記參選決策委員，他說，現在黨需要一起共度難關，許多支持者掛心「船是不是要沉了」，他告訴對方「放心，只是吃水比較深而已」，這次補選的決策委員任期僅有半年，卻要肩負穩定船方向的重責。

林于凱形容，時代力量的現況，是吃水比較深的船，只要行徑方向正確，這艘船還是會慢慢浮上來。他說，只要願意扎實動手，來深化台灣民主的眾志信念還在，那麼，時代力量就會在。在這個吃水有點深的時候，更需要一起動手，來穩定這樣的力量。

林指出，協助青年參政的平台、督促本土執政黨的進步、追求公平正義的社會，是時代力量現階段價值所在。

「杜絕放話文化！」林于凱說，黨內溝通必須建立在互信基礎上，過往黨內人士放話風氣，導致黨內互信基礎降低，演變成為各自放話的文化，對於組織傷害甚大。針對過往「洩漏決策會議內容」、「對話框擷圖流出」等相關報導，由黨中央邀集律師，研議採取法律途徑，藉由司法調查來揪出黨內放話者，一旦確定私自放話事實，立即送紀律委員會處理。即便要杜絕這樣的放話文化不容易，但重建黨的對話互信基礎至關重要，因此他將杜絕放話文化列為參選的五大政見之一。

時代力量約有3千多名黨員，依據時代力量選舉委員會規畫，受理黨員登記參選從15日至17日為止，25日起進行3天網路投票，28日公告投票結果，將選出決策委員會成員15人，黨主席為決策委員會成員互選，改選後的決策委員任期將至明年2月28日。

問林于凱是否有爭取黨主席企圖心，他說，「沒有，參選決策委員單純是為黨盡分力」，他必須做好市議員角色。他表示，黨內人才濟濟，前副秘書長高鈺婷被推舉為下任黨主席的呼聲頗高。

時代力量 投票

延伸閱讀

時力要強力監督陳其邁 促正視勞工、橋科、交通問題

上班16天只領到月薪1萬1千多元 勞工陳情雇主苛扣薪資

清潔隊員安全誰來顧 工會盼與高雄新市長對話

主席涉賄 時力高市議員林于凱：不會有任何退黨的念頭

相關新聞

高市議員林于凱選時力決策委員 政見是杜絕放話文化

時代力量黨前主席徐永明捲入SOGO收賄案後退黨，時力決策委員5日總辭並將改選。高雄市議員林于凱17日深夜表態登記參選決策...

時力決策委員登記今夜截止 高鈺婷接黨魁呼聲高

時代力量決策委員補選今晚午夜截止。黨內人士分析，在已公開表態參選決策委員的人選中，前副秘書長高鈺婷接任下屆黨主席的呼聲最...

台灣駐索馬利蘭共和國代表處揭牌 蔡英文錄影片致意

台灣駐索馬利蘭共和國代表處今天上午揭牌，首任公使由原駐沙烏地阿拉伯參事羅震華出任，蔡英文總統稍早在臉書上發表談話，她表示...

台灣駐索馬利蘭代表處掛牌 台索國旗飄揚

外交部今年7月宣布，台灣與索馬利蘭2月已議定互設具官方性質的代表處。台灣駐索馬利蘭共和國代表處今上午掛牌，首任代表由原駐...

林錦昌辭文化總會秘書長職務 陳亭妃抱屈：國民黨的陰謀

文化總會秘書長林錦昌日前被指與特定公關公司有關係，曾經公開駁斥相關報導，但據了解，為了不讓蔡英文總統困擾，他已於上月遞出...

【今日精摘】捷克90人參訪團月底訪台免隔離／東沙島金身蔣公像遭移走

捷克參議長與布拉格市長等90人將在8月底訪問台灣，將比照美日訪團防疫措施不會進行隔離。外交部次長曾厚仁表示，實務上若隔離「人家都不會來了」，正和指揮中心協調將嚴格執行防疫措施。

維持台海和平 學者：不能全靠美國

「台灣不該將全部籌碼押在美國上，而是需要跟中國維持基本和平關係，這與親中無關。」政大外交系教授黃奎博17日分析，台灣沒有不親美的空間，與其親美抗中，不如親美緩中，降低兩岸開戰的可能性。前陸委會主委夏立

訪劉一峰神父二手物流館 賴清德：未來推原民轉型正義

副總統賴清德昨晚參加玉里哈​拉灣部落、光復太巴​塱部落豐年祭，今天參訪花蓮安德啟智中心、安德怡峰園，以及拜訪劉一峰神父創...

影／監督三倍券成被告 南市議員：也要告蘇貞昌恐嚇

台南市議會國民黨籍議員上個月召開記者會指振興三倍券有假，引發關注，事後兩名議員遭到台南地檢署等相關單位的約談，認為涉及違...

影／大潭藻礁失守 環團點名新潮流是暗黑勢力

搶救大潭藻礁行動聯盟上午在總統府公共事務室旁舉行記者會，籲請總統亡羊補牢三接停工召開聽證，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠...

國民黨：李厚慶也應「辭職明志」

文化總會秘書長林錦昌被爆料疑為拿下多件政府標案的「幫推」、「投石」兩家公關公司背後主導者，傳出林已請辭，但蔡總統尚未批准...

人權委員會修法 民進黨團潑冷水

國家人權委員會八月一日正式揭牌上路，但攸關其職權行使的監察法修正草案仍在立院待審，引發外界質疑國家人權委員會只是空殼，無...

熱門新聞

臨床首例！台灣新冠疫苗研發 國光獲准人體試驗

被斥刁民、網路粉絲團惡搞 檢舉達人蘇寶蘭：曾受違規所害、要繼續舉發

馬來西亞發現新冠病毒突變種 傳染力強十倍

兩年檢舉糾紛上千件 蘇大媽一人對抗公務機關為「依法行政」

東沙島罕見「金身」蔣銅像遭移除 國徽像黨徽也被拔

打選戰一個多月沒陪4歲女兒 李眉蓁彌補親子時光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。