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時力決策委員登記今夜截止 高鈺婷接黨魁呼聲高

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
時代力量前副秘書長高鈺婷。圖／取自高鈺婷臉書
時代力量前副秘書長高鈺婷。圖／取自高鈺婷臉書

時代力量決策委員補選今晚午夜截止。黨內人士分析，在已公開表態參選決策委員的人選中，前副秘書長高鈺婷接任下屆黨主席的呼聲最高。高鈺婷昨在直播中表示，為了參選決策委員，已辭掉了黨副秘書長的職位，希望加入決策委員行列後，可以有效改變黨內過去對於重要議題懸而未決的低效能，並透過累積實績，持續擴大年輕世代對於時代力量的信任。

截至目前為止，已公開表態參選決策委員者，除了高鈺婷，還有黨籍立委邱顯智、王婉諭、陳椒華、前秘書長陳志明、新竹市議員林彥甫、時力智庫執行長李兆立、時力智庫副執行長彭盛韶、雲林縣議員廖郁賢、律師張衞航、律師曾威凱和黨員王奕凱等人。依據時力所公布時程，將在25日起進行3天的投票，並在29日由決策委員互選出新主席。

時力黨內人士分析，邱顯智目前是黨內大家都能信服、接受的人選，自然也是黨主席大熱門，但邱老早表態無意角逐黨主席，若高鈺婷能獲得邱顯智支持，當選黨主席呼聲高。

高鈺婷昨偕同邱顯智、林彥甫，在臉書直播暢談對時力改革理念。邱顯智說，這一次參選決策委員，自我期許是這半年的任務型決策委員，肩負「時力修憲」的重要任務。

邱顯智表示，新任決策委員一定要提出黨務改造的藍圖，讓黨代表大會來討論、議決，強化時代力量的體質，並一定要帶領全黨上下，展開嚴肅的思辨，擬定未來10年的行動綱領，以此告訴台灣社會，為什麼台灣需要時代力量。

時代力量 邱顯智 高鈺婷

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