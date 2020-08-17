快訊

阿里山千人洞再傳3山友失聯 救難人員漏夜搜尋救人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣駐索馬利蘭共和國代表處揭牌 蔡英文錄影片致意

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

台灣駐索馬利蘭共和國代表處今天上午揭牌，首任公使由原駐沙烏地阿拉伯參事羅震華出任，蔡英文總統稍早在臉書上發表談話，她表示，位於非洲之角的索馬利蘭是個年輕但充滿活力的民主國家，也擁有豐富的天然資源。今年以來，我國和索馬利蘭決定深化合作關係，第一步就從互設代表處開始。　　

蔡總統說，在外交部努力下，現在駐索馬利蘭代表處已經完成籌備、正式揭牌了，這是台索雙邊關係的重要時刻，她特別錄製影片，向索馬利蘭的朋友致上問候和祝福。　　

蔡總統說，今天台灣和索馬利蘭也簽署了「台索技術合作協定」。接下來，我國將基於互惠互助的精神，推動農業、漁業、能源、礦業、醫療衛生、教育及資通訊等領域的技術合作，貢獻台灣的經驗，一起促進非洲之角的和平、自由和繁榮。

索馬利蘭 非洲 外交部

延伸閱讀

總統來訪宜蘭市長全程陪 被問拉抬聲勢？她笑而不答

蔡英文向原民道歉後 台電要如何跟蘭嶼人收電費？

維持台海和平 學者：不能全靠美國

敏感單位憲兵引誘女童拍猥褻影片 遭法辦汰除

相關新聞

台灣駐索馬利蘭代表處掛牌 台索國旗飄揚

外交部今年7月宣布，台灣與索馬利蘭2月已議定互設具官方性質的代表處。台灣駐索馬利蘭共和國代表處今上午掛牌，首任代表由原駐...

時力決策委員登記今夜截止 高鈺婷接黨魁呼聲高

時代力量決策委員補選今晚午夜截止。黨內人士分析，在已公開表態參選決策委員的人選中，前副秘書長高鈺婷接任下屆黨主席的呼聲最...

林錦昌辭文化總會秘書長職務 陳亭妃抱屈：國民黨的陰謀

文化總會秘書長林錦昌日前被指與特定公關公司有關係，曾經公開駁斥相關報導，但據了解，為了不讓蔡英文總統困擾，他已於上月遞出...

台灣駐索馬利蘭共和國代表處揭牌 蔡英文錄影片致意

台灣駐索馬利蘭共和國代表處今天上午揭牌，首任公使由原駐沙烏地阿拉伯參事羅震華出任，蔡英文總統稍早在臉書上發表談話，她表示...

【今日精摘】捷克90人參訪團月底訪台免隔離／東沙島金身蔣公像遭移走

捷克參議長與布拉格市長等90人將在8月底訪問台灣，將比照美日訪團防疫措施不會進行隔離。外交部次長曾厚仁表示，實務上若隔離「人家都不會來了」，正和指揮中心協調將嚴格執行防疫措施。

維持台海和平 學者：不能全靠美國

「台灣不該將全部籌碼押在美國上，而是需要跟中國維持基本和平關係，這與親中無關。」政大外交系教授黃奎博17日分析，台灣沒有不親美的空間，與其親美抗中，不如親美緩中，降低兩岸開戰的可能性。前陸委會主委夏立

訪劉一峰神父二手物流館 賴清德：未來推原民轉型正義

副總統賴清德昨晚參加玉里哈​拉灣部落、光復太巴​塱部落豐年祭，今天參訪花蓮安德啟智中心、安德怡峰園，以及拜訪劉一峰神父創...

影／監督三倍券成被告 南市議員：也要告蘇貞昌恐嚇

台南市議會國民黨籍議員上個月召開記者會指振興三倍券有假，引發關注，事後兩名議員遭到台南地檢署等相關單位的約談，認為涉及違...

影／大潭藻礁失守 環團點名新潮流是暗黑勢力

搶救大潭藻礁行動聯盟上午在總統府公共事務室旁舉行記者會，籲請總統亡羊補牢三接停工召開聽證，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠...

國民黨：李厚慶也應「辭職明志」

文化總會秘書長林錦昌被爆料疑為拿下多件政府標案的「幫推」、「投石」兩家公關公司背後主導者，傳出林已請辭，但蔡總統尚未批准...

人權委員會修法 民進黨團潑冷水

國家人權委員會八月一日正式揭牌上路，但攸關其職權行使的監察法修正草案仍在立院待審，引發外界質疑國家人權委員會只是空殼，無...

文總秘書長林錦昌「請辭待命」

文化總會秘書長林錦昌日前被指與特定公關公司有關係，雖曾公開駁斥相關報導，不過，據了解，為了不讓蔡英文總統困擾，他已於上月...

熱門新聞

臨床首例！台灣新冠疫苗研發 國光獲准人體試驗

被斥刁民、網路粉絲團惡搞 檢舉達人蘇寶蘭：曾受違規所害、要繼續舉發

馬來西亞發現新冠病毒突變種 傳染力強十倍

兩年檢舉糾紛上千件 蘇大媽一人對抗公務機關為「依法行政」

東沙島罕見「金身」蔣銅像遭移除 國徽像黨徽也被拔

熱議題／檢舉達人蘇大媽惹怨 黃偉哲臉書被灌爆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。