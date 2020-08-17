台灣駐索馬利蘭共和國代表處揭牌 蔡英文錄影片致意

台灣駐索馬利蘭共和國代表處今天上午揭牌，首任公使由原駐沙烏地阿拉伯參事羅震華出任，蔡英文總統稍早在臉書上發表談話，她表示，位於非洲之角的索馬利蘭是個年輕但充滿活力的民主國家，也擁有豐富的天然資源。今年以來，我國和索馬利蘭決定深化合作關係，第一步就從互設代表處開始。

蔡總統說，在外交部努力下，現在駐索馬利蘭代表處已經完成籌備、正式揭牌了，這是台索雙邊關係的重要時刻，她特別錄製影片，向索馬利蘭的朋友致上問候和祝福。

蔡總統說，今天台灣和索馬利蘭也簽署了「台索技術合作協定」。接下來，我國將基於互惠互助的精神，推動農業、漁業、能源、礦業、醫療衛生、教育及資通訊等領域的技術合作，貢獻台灣的經驗，一起促進非洲之角的和平、自由和繁榮。