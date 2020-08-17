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台灣駐索馬利蘭代表處掛牌 台索國旗飄揚

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台灣駐索馬利蘭代表處掛牌 台索國旗飄揚

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
台灣駐索馬利蘭代表處正式成立，典禮上升起中華民國（台灣）和索馬利蘭國旗。 圖擷自HornDiplomat推特
台灣駐索馬利蘭代表處正式成立，典禮上升起中華民國（台灣）和索馬利蘭國旗。 圖擷自HornDiplomat推特

外交部今年7月宣布，台灣與索馬利蘭2月已議定互設具官方性質的代表處。台灣駐索馬利蘭共和國代表處今上午掛牌，首任代表由原駐沙烏地阿拉伯參事羅震華出任；外交部長吳釗燮以視訊方式出席揭牌典禮，並簽署台索技術合作協定，正式開展台索關係。

我國駐索馬利蘭共和國代表處8月17日正式開館，由羅震華及索馬利蘭外長穆雅辛（H.E.Yasin Hagi Mohamoud）共同主持揭牌儀式。儀式先播放蔡英文總統預錄祝賀影片，吳釗燮也以視訊連線方式致詞。

索馬利蘭總統府秘書長比勒透過推特分享台灣駐索馬利蘭代表處開館片段，可見中華民國國旗在國旗歌中升起。

外交部指出，吳釗燮也與穆雅辛同步簽署「中華民國（臺灣）政府與索馬利蘭共和國政府技術合作協定」，正式開展台索兩國有利民生的合作計畫，彰顯台灣模式的合作精神。

外交部表示，除穆雅辛親自揭牌表達歡迎，受邀出席典禮的索國重要賓客包括：索國財政發展部長Saad Ali Shire、計畫與發展部長Hassan Mohamed Ali、中央銀行總裁及移民署長等約50名索國政要及國會議員出席，另外駐索國外交團人員也到場觀禮。

吳釗燮致詞時指出，自2009年起，台灣與索馬利蘭開啟在醫衛、教育及海事安全等領域的合作，代表處正式運作後，兩國合作必持續擴大與深化。美國衛生部長阿查爾（Alex Azar II）日前訪台時，稱讚「台灣在此艱困時刻實屬美國重要朋友」，台灣將秉持這樣的信念與索馬利蘭往來，並持續與在非洲之角與理念相近夥伴合作，共同促進區域穩定及繁榮。

穆雅辛致詞表示，感謝台灣政府與人民對強化兩國關係做出的貢獻與努力，索國政府祝賀駐索國台灣代表處正式揭牌運作，進一步強化兩國間政經合作。隨著非洲之角、紅海及亞丁灣地區的國際重要性俱增，目前是台索兩國在互利互惠基礎上強化雙邊經貿關係的最佳時刻；索馬利蘭與臺灣共同篤信自由民主價值，未來將攜手向前邁進。

此外，索馬利蘭駐台代表穆姆德7日已抵台，目前在居家隔離中，並籌備開館事宜。穆姆德今透過推特表示，欣見兩國外長共同主持儀式，索國駐台代表處「很快也將開館」。

雙方並簽署技術合作相關協議。 圖擷自HornDiplomat推特
雙方並簽署技術合作相關協議。 圖擷自HornDiplomat推特

台灣駐索馬利蘭代表處正式成立，典禮上升起中華民國（台灣）和索馬利蘭國旗。 圖擷自HornDiplomat推特
台灣駐索馬利蘭代表處正式成立，典禮上升起中華民國（台灣）和索馬利蘭國旗。 圖擷自HornDiplomat推特

台灣駐索馬利蘭代表處今天早上正式成立。 圖擷自HornDiplomat推特
台灣駐索馬利蘭代表處今天早上正式成立。 圖擷自HornDiplomat推特

索馬利蘭 吳釗燮 外交部

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