林錦昌辭文化總會秘書長職務 陳亭妃抱屈：國民黨的陰謀

文化總會秘書長林錦昌日前被指與特定公關公司有關係，曾經公開駁斥相關報導，但據了解，為了不讓蔡英文總統困擾，他已於上月遞出辭呈，目前辭呈未被批准，處於「請辭待命」狀態，今天又傳出林錦昌已經暫時退出每周四在總統官邸舉行的核心幕僚會議。不過民進黨立委陳亭妃為林錦昌抱屈，她表示，目前的狀況是藍營開始亂箭亂噴，希望蔡總統對於是否批准辭呈要三思。

陳亭妃說，林錦昌是受到無妄之災，藍營基本上就是要把所有周邊的人一一拉出來，但是似乎有些烏龍事件發生，而且國民黨開記者會也開得零零落落，這個無妄之災真的會影響到文總未來的發展。

陳亭妃表示，文總在這段時間，整個方向跟過去相比，活潑很多、創意很多，而且帶動整個文創的結合，讓台灣人感受到不同，文總辦了很多活動，但為了砲打民進黨及蔡總統，而把文總秘書長林錦昌及副秘書長李厚慶拉出來，她認為非常遺憾。

陳亭妃說，林錦昌是文宣點子智多星，如果林離開這個職務，對文總其實不是一件好事，所以蔡總統一定會三思，不要因為國民黨亂爆料而影響人事案，這樣非常可惜，她認為，在現階段蔡總統還是會積極慰留，但還是要尊重林錦昌的態度。

至於國民黨認為李厚慶也該辭去文總職務，陳亭妃則說，這就是國民黨的陰謀，「最好是把你文總的秘書長跟副秘書長都拉下來，然後用所謂亂槍打鳥的方式，把民進黨政府最優秀的文宣部分亂搞。」她說，只要自己只要坐得住，而且立場站得穩，不應該受國民黨的任何亂爆料影響，「反而是我們應該做出讓人民覺得不同的文總，這才是最重要的。」