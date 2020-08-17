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維持台海和平 學者：不能全靠美國

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「台灣不該將全部籌碼押在美國上，而是需要跟中國維持基本和平關係，這與親中無關。」政大外交系教授黃奎博17日分析，台灣沒有不親美的空間，與其親美抗中，不如親美緩中，降低兩岸開戰的可能性。前陸委會主委夏立言也說，中國周圍的國家與中國有互動也有對抗，台灣不能只有對抗。

注意新冷戰局勢

「現在美中關係可用『新冷戰』形容。」黃奎博說，新冷戰基本上還是冷戰的架構，再加上現在的國際政治脈絡。但冷戰仍然無法跳脫2個特點，就是2個超級強權不會直接開戰，台海要小心成為代理人戰爭爆發的熱區。

他憂心表示，從蔡英文的政策來看，民進黨似乎不關心兩岸關係，反而希望透過兩岸關係的惡化，增加國內的政治資本。黃奎博說，蔡英文如果想要成為「世界抵抗中國的最前線」，必須確保美國或美國盟友能在台海遇到軍事危機時出兵援助，蔡英文並沒有告訴台灣民眾如何趨吉避凶。

日台關係仍受制中國

日本專欄作家本田善彥也說，在川普當選後，對於美日安保條約的再檢討，讓日本很緊張。他認為，美國最堅定的盟友只有以色列，而美國在國內財政困頓的情況下，如果要撤軍就會從歐洲、亞洲等地開始，如今，由於美國對日本的保障比過去衰退，日本近年來已開始與俄國、中國修補關係。

因此他認為，台日關係的演變還是立基於中日關係的變化，日本雖然與中國在釣魚台的議題上有衝突，但是基本上仍維持一定底線。美國仍會是日本對外關係的最優先戶，但是已產生質變，不能再像以前一樣全面倒向美國。

不可全面親美

夏立言以越南舉例說，該國的領導者需要學會與中國對抗，同時也要學會與中國發展經濟、一定程度的合作，因此與中國不能全面為敵，也需要維持一定的基本關係。過去馬政府並沒有親中，但是跟中國關係和緩，當時兩岸甚至不是開戰熱點，台灣也參加許多國際組織活動，蔡英文政府需要好好思考。

夏立言說，雖然美國目前挺台的聲音很大，從副總統彭斯、國務卿龐培歐，加上對香港制裁、派衛生部長來台等，感覺親台的力道增加，但美國內部還是有呼籲川普降低與中國的摩擦。加上明年大選完，美國政府是否還會延續這樣的政策基調還很難說，在高度不確定性下，蔡總統要更謹慎應對。

「其實台灣最反美的總統只有陳水扁。」黃奎博指出，陳總統從「ㄧ邊ㄧ國」到公投入憲、興陽專案訪問格達費，美國政府其實都很不開心。他也說，國民黨從頭到尾也都反對中共的政治制度與生活方式，但是中國在台灣旁邊是不爭的事實，雖然共產黨不放棄武力犯台，可是台海之間還是和平過，蔡總統說要維持現狀的話，不可能不與中國打交道。

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日本 冷戰 蔡英文

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