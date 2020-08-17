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訪劉一峰神父二手物流館 賴清德：未來推原民轉型正義

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
副總統賴清德（前排左三）和總統府發言人Kolas（前排左一）今天參訪花蓮安德啟智中心，與劉一峰神父（前排左四）及院生合影。記者王思慧／攝影
副總統賴清德（前排左三）和總統府發言人Kolas（前排左一）今天參訪花蓮安德啟智中心，與劉一峰神父（前排左四）及院生合影。記者王思慧／攝影

副總統賴清德昨晚參加玉里哈​拉灣部落、光復太巴​塱部落豐年祭，今天參訪花蓮安德啟智中心、安德怡峰園，以及拜訪劉一峰神父創立的「二手物流館」。賴清德表示，這次到花蓮主要是了解原住民相關議題，推動總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會，同時感謝劉一峰在弱勢上的貢獻。

賴清德受訪表示，蔡英文總統邀請未來協助處理原住民轉型正義種種事情，因此到花蓮一方面參加豐年祭，另一方面也了解原住民相關議題，盼能協助落實轉型正義。今天拜訪劉一峰神父，感謝他為花蓮弱勢民眾做出的貢獻，特別神父從25歲從法國到台灣，54年青春奉獻給花蓮，內心非常欽佩、感謝，希望社會多多支持神父推動的公益，推動照顧弱勢更有力量。

媒體詢問，未來轉型正義跟過去的轉型正義有什麼差別？賴只說，主要看原民朋友所主張的議題，便繼續參訪行程。

原住民轉型正義委員會於2016年成立，作為政府與原住民各族人追求正義、對等協商政策方向的對話平台，要釐清歷史真相、促進社會溝通，並提出政策建議。

今天賴清德一早到安德啟智中心，剛好院生在做早操，他彎腰鑽呼拉圈與院生和老師互動，聽取簡報後參觀啟智中心各工作坊關心院生，並到怡峰園天主教堂在主教黃兆明帶領下祈禱。隨後到二手物流館參訪，訝異工作人員能把二手物品整理得像新的一樣，看到花蓮前立委蕭美琴捐贈的衣物，特別多看幾眼。

劉一峰神父創立的二手物流館義賣照顧弱勢，今年2月遭祝融銷毀，大多物品付之一炬，許多民眾善心捐款，經過近半年整修後，於本月5日開幕。安德啟智中心照顧近60名身心障礙者，怡峰園則照顧55歲以上弱勢，現皆由劉一峰管理。

賴清德（右二）受訪表示，蔡英文總統邀請未來協助處理原住民轉型正義，因此到花蓮了解原住民相關議題。記者王思慧／攝影
賴清德（右二）受訪表示，蔡英文總統邀請未來協助處理原住民轉型正義，因此到花蓮了解原住民相關議題。記者王思慧／攝影
賴清德（前排中）參觀安德啟智中心各工作坊關心院生，感佩劉一峰神父在花蓮的貢獻。記者王思慧／攝影
賴清德（前排中）參觀安德啟智中心各工作坊關心院生，感佩劉一峰神父在花蓮的貢獻。記者王思慧／攝影
副總統賴清德（前排中）今天到安德啟智中心，彎腰鑽呼拉圈與院生和老師互動。記者王思慧／攝影
副總統賴清德（前排中）今天到安德啟智中心，彎腰鑽呼拉圈與院生和老師互動。記者王思慧／攝影
賴清德（前排右二）、Kolas（前排右一）昨晚參加玉里哈​拉灣部落、光復太巴​塱部落豐年祭，了解原住民相關議題，盼能協助落實轉型正義。圖／原民會提供
賴清德（前排右二）、Kolas（前排右一）昨晚參加玉里哈​拉灣部落、光復太巴​塱部落豐年祭，了解原住民相關議題，盼能協助落實轉型正義。圖／原民會提供

原住民 轉型正義 神父

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