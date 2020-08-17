訪劉一峰神父二手物流館 賴清德：未來推原民轉型正義

副總統賴清德昨晚參加玉里哈​拉灣部落、光復太巴​塱部落豐年祭，今天參訪花蓮安德啟智中心、安德怡峰園，以及拜訪劉一峰神父創立的「二手物流館」。賴清德表示，這次到花蓮主要是了解原住民相關議題，推動總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會，同時感謝劉一峰在弱勢上的貢獻。

賴清德受訪表示，蔡英文總統邀請未來協助處理原住民轉型正義種種事情，因此到花蓮一方面參加豐年祭，另一方面也了解原住民相關議題，盼能協助落實轉型正義。今天拜訪劉一峰神父，感謝他為花蓮弱勢民眾做出的貢獻，特別神父從25歲從法國到台灣，54年青春奉獻給花蓮，內心非常欽佩、感謝，希望社會多多支持神父推動的公益，推動照顧弱勢更有力量。

媒體詢問，未來轉型正義跟過去的轉型正義有什麼差別？賴只說，主要看原民朋友所主張的議題，便繼續參訪行程。

原住民轉型正義委員會於2016年成立，作為政府與原住民各族人追求正義、對等協商政策方向的對話平台，要釐清歷史真相、促進社會溝通，並提出政策建議。

今天賴清德一早到安德啟智中心，剛好院生在做早操，他彎腰鑽呼拉圈與院生和老師互動，聽取簡報後參觀啟智中心各工作坊關心院生，並到怡峰園天主教堂在主教黃兆明帶領下祈禱。隨後到二手物流館參訪，訝異工作人員能把二手物品整理得像新的一樣，看到花蓮前立委蕭美琴捐贈的衣物，特別多看幾眼。