選黨主席？侯友宜：大家要好好支持江啟臣

國民黨在高雄市長補選敗選後，出現黨主席等人要辭職負責，甚至點名新北市長侯友宜、前市長朱立倫參選下屆黨主席，侯友宜今受訪指出，他把新北市政做好，至於現任黨主席江啟臣的改革還沒做到大家能夠接受，大家要好好支持主席。

侯友宜說，李眉蓁參與競選非常認真努力，不斷在挫折中成長茁壯，黨部也在江啟臣帶領下全心全力的參與輔選，選舉有輸有贏，要不斷的深刻反省問題出在哪裡，選輸了檢討自己，不斷的改正，從挫折中找到反省是否跟民眾距離太遠。

侯友宜指出，國民黨在主席江啟臣帶領下，改革還有很多還沒做到大家都能夠接受，要全力支持不斷的改革與改變，才能跟民眾越來越近、了解民眾需求，主席還在改革中，要好好支持讓江繼續改革國民黨，重拾民眾對國民黨的信心。

侯友宜表示，他在新北市當市長，最重要的工作是把新北的市政做好，市民需要他，他一定把自己的角色扮演好，每個人角色做好了就是一個最重要的團結力量，所以永遠不會忘記新北市民對他很多的託付，他會全力把新北市政做好。

至於黨內也有跟「韓國瑜路線」說再見，侯友宜表示，每個事件要檢討的不是別人，永遠檢討是自己，每個人在這個黨裡面都要深刻反省自己，只有反省才是團結往前走的最大力量，不需要苛責別人、埋怨別人。

也有人點名侯友宜參選2024年總統，侯友宜表示，他是新北市長，要關心的是新北市政，新北市政還有很多沒有做好的地方，還有很多跟民眾的期待相差甚遠，他全心全力把新北市政做好，這是他最重要的本分。