影／監督三倍券成被告 南市議員：也要告蘇貞昌恐嚇

台南市議會國民黨籍議員上個月召開記者會指振興三倍券有假，引發關注，事後兩名議員遭到台南地檢署等相關單位的約談，認為涉及違反社會秩序維護法，議員今天不滿開記者會，「議員監督就要被告，那是不是也可以告行政院長蘇貞昌恐嚇議員」。

國民黨籍議員王家貞與李中岑上月20日舉辦記者會，指民間已經接到假的三倍券，拿到銀行去兌換卻被銀行沒收，由於7月23曰才開始兌換，被綠營指為假新聞。

而事後兩名議員強調確實有接到陳情，其中一名台中的陳情人三倍券確實被銀行沒收，另外一名台南的陳情人則是拿到消費者給的假三倍券，強調絕對不是假新聞。

由於當時三倍券剛剛開始發放使用，相關訊息受到關注，蘇貞昌特別在行政院會中指示查辦假訊息。

王家貞與李中岑及國民黨議員蔡育輝、林燕祝上午再開記者會，王、李表示，兩人不僅被地檢署以證人的身分傳訊調查偽造有價證券，之後南部打擊犯罪中心也約談兩人，並移送簡易法庭，指兩人違反社會秩序維護法，「民代只是盡監督的職責，卻要被移送法辦，這根本就是綠色恐怖」，是不是要引發寒蟬效應，讓以後在野黨都不能監督。

李中岑說到激動處還哽咽落淚，表示自己是認真監督三倍券，擔心民眾的權益受到損害，但是卻被綠營的支持者謾罵，還引起家人對他人身安全的擔憂。

蔡育輝則帶著蘇貞昌的面具，表示目前已經查獲偽造三倍券的不法犯罪，他保證在三倍卷結束使用之前，一定還會查獲其他偽造，否則他就請大家吃雞排加丸子湯。