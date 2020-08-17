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割麥行動要罷免陳其邁 康裕成：簡直鬧劇

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長補選剛落幕，有臉書社團「罷免陳其邁聯盟」發起「公民割麥子」行動，陳其邁昨天說，任何政治攻防都尊重。本報資料照片
高雄市長補選剛落幕，有臉書社團「罷免陳其邁聯盟」發起「公民割麥子」行動，陳其邁昨天說，任何政治攻防都尊重。本報資料照片

高雄市長補選剛落幕，有臉書社團「罷免陳其邁聯盟」發起「公民割麥子」行動，陳其邁昨天說，任何政治攻防都尊重。高雄市前議長、現任民進黨市議員康裕成說，陳其邁任期約2年4個月，罷免程序從陳其邁就職滿1年才可提議罷免，一階走到罷免投票，最快要花1年6至8個月，就算罷免成功，也不會補選市長，因所餘任期未超過2年，是由中央派代理市長，不會辦補選的，這場罷免行動簡直是鬧劇一場。

康裕成表示，有心人士要報復陳其邁，說要發起「割麥」罷免行動，但陳其邁任期只有2年4個月，罷免他要花1年6至8個月時間，就算罷免成功，也不必補選，且馬上要準備選2022年市長了，「罷免只是徒勞！」

康也說，經過6月6日罷韓成功，可能很多人以為罷免成案很容易，但把時間序簡單抓出來，「看來韓粉發起的割麥不僅徒勞，更是場鬧劇」。

罷免 陳其邁 高雄市

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