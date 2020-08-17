文總秘書長林錦昌「請辭待命」

文化總會秘書長林錦昌日前被指與特定公關公司有關係，雖曾公開駁斥相關報導，不過，據了解，為了不讓蔡英文總統困擾，他已於上月遞出辭呈，但目前辭呈未被批准，處於「請辭待命」狀態。

林錦昌及文總副秘書長李厚慶近來都捲入公關公司及標案爭議。今年六月間，包括「幫推」及「投石」等公關公司遭爆料，指幕後藏鏡人是林錦昌及李厚慶，媒體也報導這兩家公司在二○一六年蔡總統開始執政三個月內陸續成立，四年下來拿到政府標案八千多萬元。

副秘書長李厚慶續留

相關人士表示，林錦昌的辭呈尚未被批准，李厚慶則沒有聽說異動，會繼續留在文總服務。

林錦昌在七月間曾公開接受訪問，強調他從事政治多年，從沒在任何職務上，介入任何或政府其他標案。他表示，近年與許多年輕朋友一起打過多次大小選戰，不管是政策行銷或選舉政治活動，年輕人都表現相當優秀，「幾次的選舉下來，大家就是好的夥伴」，選後這群年輕人也開創新公司，「我跟這兩家公司的關係，就僅止於此。我既不是投資人，我也沒有在這家公司任職。」他也說，對於部分媒體以「據聞」方式，指稱他曾協助、甚至「列席引介」民間公司，絕非事實。

林錦昌上月遞出辭呈

林錦昌雖在受訪時澄清個人並未介入任何標案，但據悉，他七月遞出辭呈，並說明自己對文總職務沒有戀棧，頗有辭職明志之意。林錦昌昨未接電話，也未回訊息，尚無法證實是否已打定主意離開文總。

洪耀福任黨智庫副董

此外，蔡總統另一位重量級幕僚洪耀福，確定出任民進黨智庫「新境界基金會」副董事長。

黨內人士認為，洪耀福就算沒有在一個職務上，仍是蔡總統決策的核心成員，「未出任政府職務，其實彈性更大」，未來二○二二年地方選舉，仍是重要操盤手。