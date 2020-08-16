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侯友宜挺江不挺朱當主席？ 朱立倫：不受特定媒體操作影響

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
被問到新北市長侯友宜支持江啟臣繼續做主席，朱立倫說，他不會受特定媒體操作影響，強調與侯口徑一致。記者陳斯穎／攝影
被問到新北市長侯友宜支持江啟臣繼續做主席，朱立倫說，他不會受特定媒體操作影響，強調與侯口徑一致。記者陳斯穎／攝影

國民黨高雄市長補選敗選，黨主席江啟臣連任黨主席是否受到挑戰，再掀話題，前主席朱立倫也被點名首要挑戰者。朱立倫下午出席作家龍應台新書「大武山下」讀者見面會受訪表示，希望江啟臣能做更多努力，大家一起加油；被問到新北市長侯友宜在江啟臣與他之間，支持江啟臣繼續做主席，朱立倫說，他不會受特定媒體操作影響，並強調與侯口徑一致。

有輿論指朱立倫常約黨內的人吃飯，強烈想回鍋黨主席。朱立倫強調，現在完全不是談人事問題的時候，國民黨現階段只有不斷改革、檢討和反省，能夠走回台灣主流價值、擁抱主流民意，大家一起努力，並培育更多人才，國民黨才有機會重新站起來。

媒體追問，國民黨有財務危機，有實力的人不願意現在逼宮，都在等明年的黨主席改選。朱立倫表示，這倒也不是，是民眾現在都不願意看到國民黨陷入紛爭、內鬥，他也多次強調改造、改革比改選重要，希望江啟臣做更多努力，大家一起加油。

對於新北市長侯友宜今日被問到支持朱立倫還是江啟臣任主席，侯表示支持江啟臣，朱立倫說，特定媒體操作，他不會受影響，他與侯友宜口徑一致，現在不是討論人選的時候。媒體追問，國民黨政策會前執行長蔡正元在臉書說，選輸總統就不要再選，2024朱立倫是否會與侯友宜競爭？朱說，他不清楚這件事，侯是他永遠的好朋友跟夥伴。

對於國民黨立院黨團總召林為洲點名告別「韓流」。朱立倫說，國民黨應該要把光譜不斷擴大，任何聲音都是國民黨重要的力量，但要記得擁抱主流民意和價值，任何力量都要集結在一起。

朱立倫 國民黨 江啟臣

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