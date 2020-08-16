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基隆輕軌爭議 李彥秀批：錯誤政策拖延基隆軌道運輸

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
基隆輕軌目前規畫台鐵列車不進基隆火車站，引發爭議。國民黨副秘書長李彥秀在臉書提醒，錯誤的政策決定，只是拖延基隆的軌道運輸。圖／取自李彥秀臉書
基隆輕軌目前規畫台鐵列車不進基隆火車站，引發爭議。國民黨副秘書長李彥秀在臉書提醒，錯誤的政策決定，只是拖延基隆的軌道運輸。圖／取自李彥秀臉書

基隆輕軌目前規畫台鐵列車不進基隆火車站，引發爭議。國民黨副秘書長李彥秀在臉書提醒，錯誤的政策決定，只是拖延基隆的軌道運輸；基隆輕軌的反覆爭議，更是前瞻基礎建設缺乏評估的證明。她認為，基隆輕軌的規劃，不應影響現有台鐵旅運品質，其南港端也不應該建構在平面道路，應規劃納入東區新門戶整體設計。

李彥秀指出，前瞻基礎建設計畫是蔡英文總統第一期任內的重大國家建設藍圖，也是最大筆的特別預算支出。當時在野黨以及社會輿論據理反對的原因之一，就是評估程序實在太過粗糙，尤其是過度樂觀的軌道建設，基隆輕軌更是其中的代表。

李彥秀表示，2017年3月17日蔡總統視基隆火車站，宣布斥資逾80億元打造基隆輕軌，與台鐵共享部分路權，預定四年後通車。消息一出，引發各方討論，當時身為輕軌終端區域立委，她也提出三個前提作為建議，包含不應影響現有台鐵旅運品質，其南港端也不應建構在平面道路，應該規劃納入東區新門戶整體設計。

李彥秀說，可惜在野黨的提醒，對民進黨來說始終就像狗吠火車，出軌的軌道運輸政策，最終是全民買單。三年多過去，基隆輕軌不但沒有付諸實行，因為輕軌讓台鐵無法開到基隆站的設計，甚至讓基隆輕軌變成基隆市政府的燙手山芋，當時陪同蔡總統一起宣布的基隆市長林右昌，以及多次強力背書的當地立委蔡適應委員，恐怕始料未及。這樣的囧境，也再次證明當時國民黨的堅持是對。

李彥秀表示，基隆輕軌的運輸規劃，充滿著規劃單位（鐵道局）與營運單位（台鐵管理局）間的溝通落差。本位主義、官僚主義，以及為了迎合上意的溝通，讓初期規劃完全沒有呈現出台鐵實際營運的需求，民意代表再怎麼質詢，行政單位始終吱吱嗚嗚，甚至報喜不報憂。現在的問題，早就該在初期規劃就要發現，民進黨大內宣信心爆棚，卻缺乏實際行政力的空洞，一覽無遺。

李彥秀說，延宕許久的民生汐止線，終於在七月底完成全段環評，或許是個好的時機點，讓民進黨政府以及北北基三個地方縣市，可以好好重新來過檢討大台北東區的公共運輸規劃。放下政治考量，先就各項技術面思考，包含民生汐止線的推動時程、台鐵捷運化是否還有優化空間，以及基隆輕軌與台鐵間是否有並存的空間。

李彥秀說，也只有放下政治考量，回到民眾需求，以及技術考量，才能夠擬定務實的計畫，而不是畫大餅騙選票。

基隆輕軌 台鐵 李彥秀

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