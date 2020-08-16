蔡英文核心圈異動 洪耀福任智庫副董、林錦昌有意辭職

蔡英文總統核心圈最近又有異動，民進黨前秘書長洪耀福將出任黨智庫「新境界基金會」副董事長，日前新境界基金會在董事會中修改章程，增設一席副董事長，由洪耀福出任。另外文化總會秘書長林錦昌最近被指與特定公關公司有關係，傳出有意辭去文化總會秘書長一職明志，不過此消息尚未經過林錦昌本人證實，相關人士也說，林錦昌的辭呈尚未被批准。

自從今年總統大選結束之後，洪耀福動向備受矚目，雖然陸續傳出他可能擔任海基會秘書長或總統府秘書長，但他對這些傳聞都不曾證實。黨內人士認為，洪耀福就算沒有在一個職務上，仍是「小英核心圈」成員，未出任政府職務其實彈性更大，未來2022年地方選舉，仍會是重要操盤手。 文化總會秘書長林錦昌。本報資料照片