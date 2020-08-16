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選前之夜韓國瑜站台加分？ 葉元之：否則票數不到20萬

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
國民黨選前之夜找來高雄前市長韓國瑜站台，新北市議員葉元之說，因為韓有現身站台，否則可能不到20萬票。圖／報系資料照片
國民黨選前之夜找來高雄前市長韓國瑜站台，新北市議員葉元之說，因為韓有現身站台，否則可能不到20萬票。圖／報系資料照片

高雄市長補選結果出爐，民進黨陳其邁以67萬票大贏，得票率達7成，國民黨李眉蓁得24萬票，得票率2成4。國民黨選前之夜找來高雄前市長韓國瑜站台，新北市議員葉元之說，因為韓有現身站台，否則可能不到20萬票。

葉元之指出，選前時說韓國瑜是兩面刃，現身可以拉到票，但會刺激到陳其邁的票，不過當天韓站台的講話比較有趣，沒有罵、攻擊陳其邁，並沒有讓人討厭，所以刺激陳其邁得票效應不高，很多人在他直播中也說是因為韓才去投票。

葉元之說，李眉蓁和黨中央在競選初期，刻意和韓國瑜保持若即若離的關係，選後也檢討敗選主因是「討厭韓國瑜效應」，但為什麼選前之夜還會找上韓國瑜，因為李眉蓁的選情快崩盤，韓國瑜站台對選情有加分。

至於「鵝蛋說」，葉元之表示，對選情也沒什麼負面，鵝蛋只是韓國瑜站台時說的一個小故事，篇幅很小，根本不是站台重點，但因為有趣，所以有點歪樓，不過也不至於讓人討厭。

國民黨選前之夜找來高雄前市長韓國瑜站台，新北市議員葉元之說，因為韓有現身站台，否則可能不到20萬票。圖／翻攝葉元之臉書
國民黨選前之夜找來高雄前市長韓國瑜站台，新北市議員葉元之說，因為韓有現身站台，否則可能不到20萬票。圖／翻攝葉元之臉書

韓國瑜 葉元之 陳其邁

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