被批苛薄寡恩 柯文哲：小黨用生命拚不是他們能想像

台灣民眾黨主席柯文哲昨天和今天都到台中為該黨的和平區長補選候選人張瑞紘站台輔選，因此缺席吳益政的敗選記者會，民進黨籍立委賴品妤指出，柯文哲在台中助選是事先安排的行程，代表他從頭到尾就沒有打算陪同吳益政一起承擔責任，她嘆道，「刻薄寡恩莫甚於此。」「這麼刻薄寡恩，還有誰願意為他賣命？」「再兩年這黨就要泡沫化了」；柯文哲今天在台中和平接受採訪時說，台灣媒體被執政黨相當有效的控制，所以常會做帶風向。

柯文哲表示，小黨資源有限，他在高雄市長補選的選前掃街遊行後，他搭最後一班高鐵到台中，再搭車到谷關，已晚上12點多，第二天上梨山跑行程，在梨山有時間限制，在有限資源下做最大利用，他說不可諱言，現階段，「柯文哲」還是最大亮點，必須由他帶動選舉氣氛，這是不得已的選擇，他說其他政黨資源豐富，在講風涼話，沒資源的小黨用生命在拚命。

柯文哲說，很多媒體包括賴品妤的帶風向，目前媒體被民進黨控制下這是沒辦法的事，「我們做我們該做的事，我們是資源很少的黨，用全部力量盡亮做」，他說自己明天早上7點30分，會準時在台北市政府上班。「這不是他們可以想像的」。