快訊

敏感單位憲兵引誘女童拍猥褻影片 遭法辦汰除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／選黨主席救國民黨？ 侯友宜：做好自己角色

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜(右)出席「祖父母節學生作品展覽開幕暨全國好漾爺爺奶奶頒獎活動」。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜(右)出席「祖父母節學生作品展覽開幕暨全國好漾爺爺奶奶頒獎活動」。記者吳亮賢／攝影

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁僅拿下24萬8478票，慘輸民進黨候選人陳其邁40多萬票，藍營更失守3成基本盤，黨內有人喊出要新北市長侯友宜出來選黨主席，帶領國民黨往前走。對此侯友宜表示，做好自己的角色才是改革最重要堅守的本份原則。

面對未來的2022及2024大選，外界認為前新北市長朱立倫及侯友宜是帶領國民黨的更好人選，侯友宜說，新北市政非常繁忙，我現在是新北市長，每一個人站在自己的角色工作崗位上，奉獻全心全力，這就是團結最好的代表，「大家做好自己的角色、團結在一起，這才是改革最重要堅守的本份原則，期待我們每一個人好好的團結在一起」。

對於民眾黨主席柯文哲說曾希望藍白合作，但因國民黨無法脫離大老與派系導致破局。侯友宜表示，每一黨有自主性及看法，我們尊重每一個人走自己該走的路，自己要承擔自己的責任、全力以赴往前走，「輸贏是一時的，做好自己才是最重要。」

侯友宜 國民黨

延伸閱讀

影／江啟臣、朱立倫若爭黨主席？ 侯友宜給這個答案

國民黨高雄市長補選慘敗 侯友宜：沒接地氣、培養人才

高市長補選補助款 陳其邁比李眉蓁多領1千多萬

車掃謝票 李眉蓁：國民黨需要爭取全市民信任

相關新聞

面對2022選舉 高雄藍營議員籲：超前部署

高雄市長補選大敗，面對2022年地方選舉，藍營議員認為黨中央應該「超前部署」，盡快培養人才、及早規畫準備，國民黨沒有悲觀...

影／江啟臣、朱立倫若爭黨主席？ 侯友宜給這個答案

國民黨在高雄市長補選一役慘敗，黨主席江啟臣顏面無光，加上近期盛傳前新北市長朱立倫有意參選黨主席，黨內又有人喊出提前改選，...

被批苛薄寡恩 柯文哲：小黨用生命拚不是他們能想像

台灣民眾黨主席柯文哲昨天和今天都到台中為該黨的和平區長補選候選人張瑞紘站台輔選，因此缺席吳益政的敗選記者會，民進黨籍立委...

蘇貞昌：鐵道對台灣發展重要 新時代要有競爭力

行政院長蘇貞昌今天參觀台灣博物館鐵道部園區時表示，自己是坐火車長大的，過去沒有高速公路，從屏東北上念書搭火車一坐就是13...

影／選黨主席救國民黨？ 侯友宜：做好自己角色

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁僅拿下24萬8478票，慘輸民進黨候選人陳其邁40多萬票，藍營更失守3成基本盤，黨內有人喊...

影／柯文哲：現在台灣政治執政黨監督在野黨 太奇怪了

台灣民眾黨主席柯文哲今天到台中和平，為民眾黨提名和平區長候選人張瑞纮加油打氣，並披選舉彩帶，柯文哲說，他曾講過10次革命...

韓國瑜「鵝蛋說」 朱立倫：對不孕症補助才是關鍵

新竹縣關西鎮議員補選候選人徐瑜新競選總部今天成立，國民黨前主席朱立倫到場站台支持，媒體問及對韓國瑜「鵝蛋說」的看法，他表...

中選會21日公告當選 陳其邁最快24日就職

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁以約7成得票率當選市長，中選會21日將公告當選人，依規定10日內應就職。高雄市代理市長楊明...

徐永明300萬找不到主人 孫大千：難怪蔡英文誇台灣經濟

檢調偵辦立委收賄案持續延燒，扯出時代力量前主席徐永明的300萬元「案外案」。前立委孫大千在臉書表示，在民進黨執政之下，連...

民進黨議會黨團力爭立法院遷建宜蘭 若有高鐵交通不難

立法院長游錫堃拋出立法院遷建的話題，民進黨宜蘭縣議會黨團積極爭取立法院遷建到宜蘭。黨團總召陳俊宇今表示，立法院若遷建宜蘭...

台灣肝帝陳定信追思會 蔡英文肯定達成上醫醫國目標

有「台灣肝帝」之稱的中研院士、台大醫學院教授陳定信於6月24日病逝，享壽77歲。蔡英文總統、副總統賴清德、前副總統陳建仁...

台灣肝帝陳定信追思會 蔡英文頒發褒揚令

蔡英文總統今天偕同副總統賴清德出席中央研究院院士陳定信追思會並親頒褒揚令，表彰陳定信身為中央研究院院士及台灣大學特聘講座...

熱門新聞

補選開票結果／得票率破7成！陳其邁拿下67萬票當選高雄市長

高雄市長補選投票冷 直至下午投票率僅3成4

「罷韓天險」沒過關 陳其邁未來執政難關才要開始

高雄市長補選／對比2018選舉 陳其邁少了7萬張票、得票率大增

高市長補選／落後陳其邁42萬票 李眉蓁晚間6點由江啟臣陪同宣布敗選

高雄市長補選藍綠白未達標 謝龍介：算是「三輸」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。