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影／選黨主席救國民黨？ 侯友宜：做好自己角色
國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁僅拿下24萬8478票，慘輸民進黨候選人陳其邁40多萬票，藍營更失守3成基本盤，黨內有人喊出要新北市長侯友宜出來選黨主席，帶領國民黨往前走。對此侯友宜表示，做好自己的角色才是改革最重要堅守的本份原則。
面對未來的2022及2024大選，外界認為前新北市長朱立倫及侯友宜是帶領國民黨的更好人選，侯友宜說，新北市政非常繁忙，我現在是新北市長，每一個人站在自己的角色工作崗位上，奉獻全心全力，這就是團結最好的代表，「大家做好自己的角色、團結在一起，這才是改革最重要堅守的本份原則，期待我們每一個人好好的團結在一起」。
對於民眾黨主席柯文哲說曾希望藍白合作，但因國民黨無法脫離大老與派系導致破局。侯友宜表示，每一黨有自主性及看法，我們尊重每一個人走自己該走的路，自己要承擔自己的責任、全力以赴往前走，「輸贏是一時的，做好自己才是最重要。」
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