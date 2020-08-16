影／柯文哲：現在台灣政治執政黨監督在野黨 太奇怪了

台灣民眾黨主席柯文哲今天到台中和平，為民眾黨提名和平區長候選人張瑞纮加油打氣，並披選舉彩帶，柯文哲說，他曾講過10次革命的意思，是不要重覆失敗經驗，都沒有改變是沒有用，每次選舉後，民眾黨都會寫檢討報告，再做改變，民進黨有立委酸柯「革命尚未成功」的說法，柯文哲表示，現在台灣政治是執政黨在監督在野黨，他覺得太奇怪了。

台中市和平區長補選8月22日舉行，柯文哲表示，和平區長選舉常有利益糾結問題，這次補選是台灣山地鄉政治文化改變的起點，民眾黨選的候選人張瑞纮是公務員出身和退休，沒有政治糾葛，希望參選改變自己的故郷。

吳益政昨天在高雄市長補選中結果不如預期，柯文哲引用國父名言「革命尚未成功，同志仍需努力。」藉此鼓勵吳益政與其他黨員，民進黨立委王定宇立刻說，柯文哲曾在2017年交通大學演講時，批評「國父革命失敗10次，第11次才成功，這句話是很爛的例子。」他更呼籲學生失敗2次得趕快改變方法，「沒有頭腦那麼差的，重複同樣的方法重複10次，笨得可以！」

柯文哲表示，高雄短時間內選舉3次，各黨得票率都差不多在預期內，目前單一選區，小黨很容易被邊綠化，被問到這次高雄補選結果，是否影響到民眾黨2022和2024的選舉規畫，柯文哲說，每次選舉都會寫檢討報告，這次也會找參與的各方，寫檢討報告。