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影／柯文哲：現在台灣政治執政黨監督在野黨 太奇怪了
台灣民眾黨主席柯文哲今天到台中和平，為民眾黨提名和平區長候選人張瑞纮加油打氣，並披選舉彩帶，柯文哲說，他曾講過10次革命的意思，是不要重覆失敗經驗，都沒有改變是沒有用，每次選舉後，民眾黨都會寫檢討報告，再做改變，民進黨有立委酸柯「革命尚未成功」的說法，柯文哲表示，現在台灣政治是執政黨在監督在野黨，他覺得太奇怪了。
台中市和平區長補選8月22日舉行，柯文哲表示，和平區長選舉常有利益糾結問題，這次補選是台灣山地鄉政治文化改變的起點，民眾黨選的候選人張瑞纮是公務員出身和退休，沒有政治糾葛，希望參選改變自己的故郷。
吳益政昨天在高雄市長補選中結果不如預期，柯文哲引用國父名言「革命尚未成功，同志仍需努力。」藉此鼓勵吳益政與其他黨員，民進黨立委王定宇立刻說，柯文哲曾在2017年交通大學演講時，批評「國父革命失敗10次，第11次才成功，這句話是很爛的例子。」他更呼籲學生失敗2次得趕快改變方法，「沒有頭腦那麼差的，重複同樣的方法重複10次，笨得可以！」
柯文哲表示，高雄短時間內選舉3次，各黨得票率都差不多在預期內，目前單一選區，小黨很容易被邊綠化，被問到這次高雄補選結果，是否影響到民眾黨2022和2024的選舉規畫，柯文哲說，每次選舉都會寫檢討報告，這次也會找參與的各方，寫檢討報告。
柯文哲說，他們每次選完都會有檢討報告，每次選舉都有進步，里長選舉到高雄市長補選規範差太多，民眾黨不斷嚐試社會領域，山地鄉從沒碰過，仍以積極進取精神，前面都會很困難，要學1492年哥倫布一樣，航向不可知的世界，做不一定會成功，不做一定不會成功，所以他們每次選完都會有檢討改進，每次都會產生更強力量。
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