影／江啟臣、朱立倫若爭黨主席？ 侯友宜給這個答案

國民黨在高雄市長補選一役慘敗，黨主席江啟臣顏面無光，加上近期盛傳前新北市長朱立倫有意參選黨主席，黨內又有人喊出提前改選，令江啟臣在黨內地位岌岌可危。對此新北市長侯友宜送暖喊出「加油」，並表示「改革尚未成功，仍需要江主席帶著大家全力往前走」。

記者提問，補選慘敗，黨主席或秘書長是否應請辭負責，侯友宜說，在最艱困的時刻，江主席面對一波一波的挑戰，一肩承擔了所有責任、全力以赴。面對挫折要越戰越勇，而且從中成長，「大家團結在一起，改革國民黨、讓國民黨越來越好。江啟臣主席加油，繼續改革國民黨，讓國民黨更好。」

對於朱立倫與江啟臣若上演黨主席之爭，侯友宜則表示，現在是國民黨最艱困的時刻，江主席在艱困時刻裡面出來承擔，「改革尚未成功，仍需要江主席帶著大家全力往前走，希望國民黨越來越接地氣，越來越跟民眾的理想結合在一起，讓國民黨更好。」