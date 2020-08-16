韓國瑜「鵝蛋說」 朱立倫：對不孕症補助才是關鍵
新竹縣關西鎮議員補選候選人徐瑜新競選總部今天成立，國民黨前主席朱立倫到場站台支持，媒體問及對韓國瑜「鵝蛋說」的看法，他表示，政府對不孕症補助才是關鍵。
「韓市長是用比較輕鬆的講法」，朱立倫說，他也關心台灣很多婦女為了培育下一代，不管懷孕、生產的辛苦，他多次提到政府對不孕症補助以及凍卵問題，這些才是關鍵。
對於外界關心他的動向，朱立倫則回應，他的動向很清楚，每一天都站在基層、站在改革，跟民眾站在一起，不斷讓國民黨跟主流的民意站在一起，也希望多支持新的年輕一代，就像他今天來關西支持國民黨提名的年輕候選人，國民黨就是要這樣不斷有新生代，以及堅持國民黨主流價值，才能夠愛中華民國的朋友肯定國民黨。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言