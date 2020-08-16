韓國瑜「鵝蛋說」 朱立倫：對不孕症補助才是關鍵

新竹縣關西鎮議員補選候選人徐瑜新競選總部今天成立，國民黨前主席朱立倫到場站台支持，媒體問及對韓國瑜「鵝蛋說」的看法，他表示，政府對不孕症補助才是關鍵。

「韓市長是用比較輕鬆的講法」，朱立倫說，他也關心台灣很多婦女為了培育下一代，不管懷孕、生產的辛苦，他多次提到政府對不孕症補助以及凍卵問題，這些才是關鍵。