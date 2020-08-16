徐永明300萬找不到主人 孫大千：難怪蔡英文誇台灣經濟

檢調偵辦立委收賄案持續延燒，扯出時代力量前主席徐永明的300萬元「案外案」。前立委孫大千在臉書表示，在民進黨執政之下，連300萬現金都可以找不到主人，難怪蔡英文會自誇「現在是台灣經濟最好的時刻」。

據相關報導，檢方首次聲押五名現、前任立委時，在聲押書的附表上，包括蘇震清、廖國棟、趙正宇都具體寫上收賄金額與對照帳戶，讓法官作為收押依據，僅有徐永明的欄位上寫上「期約金額不明政治獻金」。由於徐永明自爆曾向林佳龍借款300萬元，基層辦案人員懷疑，檢方為避免政治風暴擴大，早已設定好辦案紅線，刻意讓法官押不成。

孫大千質疑，期約收賄不需要被羈押，就是因為沒有人贓俱獲，一旦縱放涉案人交保，不是更有可能造成串供和滅證的結果？這300萬元究竟是不是徐永明向林佳龍求救借來的，兩人有沒有見過面？如果林佳龍根本沒有見過徐永明，如此明顯的捏造證詞，徐永明難道不應該被羈押。

孫大千說，倘若徐永明真的和林佳龍見過面，台數科董事長廖紫岑究竟在不在現場，也必須釐清，這300萬元究竟是林佳龍出的，還是廖紫岑出的？林佳龍身為交通部長，如果找業者來擔任金主，江湖救急，那麼以後要如何還這個人情？台數科在幾個月以後，隨即向NCC提出了設立新聞台的申請，彼此之間有沒有關聯？