民進黨議會黨團力爭立法院遷建宜蘭 若有高鐵交通不難
立法院長游錫堃拋出立法院遷建的話題，民進黨宜蘭縣議會黨團積極爭取立法院遷建到宜蘭。黨團總召陳俊宇今表示，立法院若遷建宜蘭，有助於推動高鐵建設延伸宜蘭，屆時委員到宜蘭開會的交通不會是問題。
現在的立法院是日治時代的台北第二女子高中校舍，立院是向台北市政府承租，其中有多棟建物被指定為古蹟或歷史建築，擴大使用困難重重，以致遷址擴建討論多年。
游錫堃昨天出席活動時再拋出立法院遷建議題，並坦言「其實這很困難」，現在正請教要如何做，盼各界給意見，並且以他在宜蘭縣長任內建造的縣議會比擬，立法院占地僅5884坪，比宜蘭縣議會還要小，裡面空間不足，還有幾十年來的違章建築與占用道路用地等問題，他一直思考立法院未來到底要如何遷建。
民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇今天表示，該黨團成員在月前的一次餐會中，曾當面向游院長爭取，因宜蘭鄰近大台北，環境及空間很適合把立法院遷建來這裡。針對有人擔心交通問題，尤其國5雪隧常塞車，但黨團認為現在高鐵延伸到宜蘭的計畫正評估中，如果立法院遷建到宜蘭，會有助於高鐵延伸案的推動，將來從台北搭乘高鐵到宜蘭20分鐘、從南港到高鐵到宜蘭更只要13分鐘，可以不必擔心交通問題。
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