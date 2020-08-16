台灣肝帝陳定信追思會 蔡英文肯定達成上醫醫國目標

有「台灣肝帝」之稱的中研院士、台大醫學院教授陳定信於6月24日病逝，享壽77歲。蔡英文總統、副總統賴清德、前副總統陳建仁都出席皆出席今早於台大醫學院舉辦的陳定信追思會。蔡英文總統肯定陳定信已實現「上醫醫國」的目標，將延續他的精神至台灣每一位民眾身上；蔡總統親頒褒揚令給家屬，向陳定信致上感謝和敬意。

陳定信最早證實台灣肝炎、肝硬化、肝癌的主要元凶就是B型肝炎病毒，及B型肝炎透過母子垂直傳染，並促成台灣推動新生兒全面施打B肝疫苗，讓新生兒B肝感染率降到1%以下，對肝炎防治貢獻卓著。

蔡英文總統致詞時表示，陳定信作為一名醫師，將把畢生精力都投入肝病治療和研究，也得到「台灣肝帝」的美稱；作為一名老師，則培育出一代又一代的醫療工作者，更在院長任內，於倫理牆上寫下行醫信念，至今深刻影響台大師生。

尤其陳定信在醫療公衛上有不可抹滅的貢獻，當年B型肝炎疫苗及近年C型肝炎新藥納入給付的推動，都來自陳定信的建議，且政策制定背後也都仰賴其扎實的研究成果。

蔡英文總統說，「定信兄也是我個人的良師益友」，在推動改革工作最困難的時期，陳定信經驗和智慧給她很大的鼓勵。「上醫醫國」是很多醫界知識份子的自我期許，陳定信已用一生的歲月，實現這個不簡單的目標。

「2020年有很多改變台灣歷史的重要前輩離開，陳定信院士也是其中之一」。蔡英文總統說，感念追思陳定信的同時，也會延續他的精神，將眼光放在台灣社會每個角落、每個民眾身上，持續為更好的將來努力。

蔡英文總統親頒褒揚令後旋即離去，並未受訪；副總統賴清德代表獻花後離開。

衛福部長陳時中受訪時說，陳定信替國家做了很多事情，不論在學術成就、帶領後輩，或是精神上面的影響，都有非常大的貢獻，「不容易、非常不容易」。