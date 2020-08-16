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台灣肝帝陳定信追思會 蔡英文頒發褒揚令

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
陳定信。聯合報系資料照
陳定信。聯合報系資料照

蔡英文總統今天偕同副總統賴清德出席中央研究院院士陳定信追思會並親頒褒揚令，表彰陳定信身為中央研究院院士及台灣大學特聘講座教授陳定信對台灣公衛醫療的卓越貢獻。蔡總統抵達會場後，先頒贈褒揚令，由陳定信之子陳志恆代表接受。蔡總統致詞時表示，今天大家齊聚台大醫學院，緬懷陳定信的精采人生。她很榮幸可以代表國家頒贈褒揚令，向陳定信致上最深的感謝及敬意。

蔡總統說，做為一名醫師，陳定信幾乎把畢生精力都投入於肝病的治療與研究。「他研發出的療法，拯救了國內外無數病患，也得到『台灣肝帝』的美稱；做為一名老師，陳院士則為台灣栽培出一代又一代，優秀的醫療工作者。特別是他擔任台大醫學院院長時，秉持著專業倫理，帶頭在倫理牆上寫下行醫的信念，至今深刻影響了台大的師生。」

蔡總統也表示，在醫療公衛政策上，陳定信也有著不可磨滅的貢獻。當年政府推動新生兒施打B型肝炎疫苗或是這幾年推動C型肝炎新藥納入健保給付等政策，都來自陳定信的建議。政府制定政策的背後，都仰賴陳扎實的研究成果。

蔡總統提及，陳定信也是她的良師益友，在推動改革工作最困難的時期，陳總是義無反顧，用經驗和智慧，給她很大的鼓勵。「上醫醫國」是許多醫界知識分子的自我期許，她相信透過長年的付出，陳定信已經用一生歲月，實現了這個不簡單的目標。

最後，蔡總統說，2020這一年，有許多改變台灣歷史的重要前輩先後離開，陳定信也是其中之一。「我們感念他、追思他的同時，更會延續他的精神，將眼光放在台灣社會每個角落的民眾身上，持續為了更好的將來而努力。」

台大 院士 B型肝炎

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