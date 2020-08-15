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高市長補選／藍營失守基本盤 挺身帶領黨？侯友宜說話了

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高市長補選／藍營失守基本盤 挺身帶領黨？侯友宜說話了

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市長侯友宜（前）。中央社（新北市政府提供）
新北市長侯友宜（前）。中央社（新北市政府提供）

高雄市長補選今落幕，民進黨候選人陳其邁67萬票贏國民黨候選人李眉蓁24萬票，新北市長侯友宜今晚出席新莊兒童藝術季活動受訪表示，選舉輸贏都是一時，不要氣餒、要不斷深耕。此外，對國民黨守不住基本盤，是否挺身而出帶領黨再起？侯表示，他是新北市長，每個人在自己位子盡力，是團結在一起最好的表現。

侯友宜勉勵李眉蓁，出來選舉面對很多考驗，相信成長不少，希望能不斷在地深耕、提出更好的願景，給未來執政團隊意見，總有一天努力會被看見。

至於國民黨僅拿25％，連基本盤都失守。侯友宜強調，選舉無論輸贏，只要大家盡心盡力全力以赴，失敗不要氣餒，再度勇敢為高雄市民付出。

被問及是否會為了黨挺身而出，帶領黨再起？侯表示，他現在身為新北市長，先全力為新北市政努力，每個人在自己位子上盡最大心力，是團結在一起最好的表現。

新北市長侯友宜今晚出席新莊兒童藝術季。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜今晚出席新莊兒童藝術季。記者魏翊庭／攝影

侯友宜 國民黨 李眉蓁 陳其邁

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